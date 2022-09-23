Путин подтолкнул США к возобновлению диалога

От этого зависят сроки капитуляции Киева

23 сентября 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин подтолкнул США и весь Запад к диалогу Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поддержка референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях и решение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации могут подтолкнуть США к диалогу с Россией, объяснили эксперты URA.RU. Однако ждать скорой капитуляции Киева, подконтрольного Соединенным Штатам, не стоит — это будет означать капитуляцию всего Запада. По мнению политологов, ситуация осложняется тем, что до сих пор мир не сталкивался с такого рода глобальным конфликтом, и нет готового рецепта его разрешения. Референдумы о вхождении в состав России в Луганской и Донецкой народных республиках, на Херсонщине и в Запорожье стартовали 23 сентября. Двумя днями ранее в РФ была объявлена частичная мобилизация. Эти два события вызвали на Западе ожидаемую реакцию. Лидеры ЕС, руководство США заявили, что не признают итоги референдумов, если они будут в пользу России, а дополнительный воинский призыв назвали эскалацией конфликта на Украине. После 8 лет геноцида со стороны Украины жители Донбасса в первый же день массово пришли на участки для референдума Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Решение руководства освобожденных территорий (оно, как заявил президент РФ, будет поддержано) и заявление Владимира Путина о частичной мобилизации существенно меняет ситуацию в зоне боевого соприкосновения, объясняют эксперты URA.RU. По их словам, после присоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожья формально Украина будет вести боевые действия уже не на своей, а на российской территории — против России, а не народных республик. После переброски в зону боевых действий мобилизационного резерва российская армия, группировка которой сейчас составляет 250 тысяч человек, получит численное преимущество, пояснил директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. У Киева подобного резерва попросту нет. «Против российского мобилизационного развертывания Украина может максимум выставить лишь 450 тысяч [солдат]. Отказ Украины от ротации означает обвал фронтов. В этом логика нашей мобилизации. Мобилизация дает России возможность перейти к окружению украинских группировок — они не имеют второго эшелона, а это нам будет гарантировать прорыв линии фронта», — убежден Евсеев. Украинский президент Владимир Зеленский был и остается марионеткой США, убеждены эксперты Фото: Официальный сайт президента Украины Теоретически это может привести к капитуляции Киева, считает эксперт Храмчихин. «Но даже если мы займем всю территорию Украины, капитуляция Киева вряд ли произойдет. Истинные центры принятия решений находятся не на Украине», — пояснил замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. Похожего мнения придерживается и политолог Владимир Евсеев. «Киев ничего не решает. С Киевом, с Зеленским говорить не о чем — он пустое место. От Зеленского может потребоваться только подписание акта о капитуляции. Договоренности могут быть только с американцами, потому что Зеленский — человек, который полностью управляется ими», — отметил Евсеев. Донбасс дождался референдума о вступлении в Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Киев не пойдет на переговоры с Россией, так как для самого Зеленского это вопрос его личного выживания, убежден гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Для Киева любая попытка намекнуть на переговоры с Россией приведет к тому, что оппоненты Зеленского сразу включат майданные технологии. Кроме того, резко свернется помощь Запада, а это — основа выживания киевского режима», — полагает Шпунт. Политолог считает, что США и их партнеры в Европе тоже вряд ли пойдут на переговоры с Россией. Их цель — не прекращение спецоперации и освобождение всей территории Украины, убежден политолог. Главное для них — добиться того, чтобы Россия не имела возможности самостоятельно вести свою внешнюю политику. «Для Запада это не может быть предметом переговоров. О территориях, о перемирии можно договориться, но Запад повысил ставки: он требует прекращения существования России как самостоятельного политического мирового субъекта. Даже капитуляция [Киева] здесь не поможет ни одной из сторон», — считает Шпунт. Для России главное — присоединить территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, объясняет политолог. «Это реакция [Путина, руководства страны] на текущую ситуацию, когда риторика и действия США превратили украинский конфликт из регионального (а их в мире достаточно) в глобальный. Человечество раньше просто не знало конфликтов такого масштаба», — считает Шпунт. Статья по теме Путин предупредил ядерную катастрофу Путин твердо обозначил свою позицию, позицию России по отношению к территории Донбасса и освобожденным областям, отметил замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. «Это должно стать мощным сигналом для Киева и его спонсоров на Западе, мощным импульсом для завершения конфликта. Россия показала, что своих не бросает. В этой ситуации для США, для Запада единственный возможные вариант — незамедлительные переговоры и воздействие на своих сателлитов в Киеве на предмет завершения конфликта», — резюмировал Шаповалов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поддержка референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях и решение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации могут подтолкнуть США к диалогу с Россией, объяснили эксперты URA.RU. Однако ждать скорой капитуляции Киева, подконтрольного Соединенным Штатам, не стоит — это будет означать капитуляцию всего Запада. По мнению политологов, ситуация осложняется тем, что до сих пор мир не сталкивался с такого рода глобальным конфликтом, и нет готового рецепта его разрешения. Референдумы о вхождении в состав России в Луганской и Донецкой народных республиках, на Херсонщине и в Запорожье стартовали 23 сентября. Двумя днями ранее в РФ была объявлена частичная мобилизация. Эти два события вызвали на Западе ожидаемую реакцию. Лидеры ЕС, руководство США заявили, что не признают итоги референдумов, если они будут в пользу России, а дополнительный воинский призыв назвали эскалацией конфликта на Украине. Решение руководства освобожденных территорий (оно, как заявил президент РФ, будет поддержано) и заявление Владимира Путина о частичной мобилизации существенно меняет ситуацию в зоне боевого соприкосновения, объясняют эксперты URA.RU. По их словам, после присоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожья формально Украина будет вести боевые действия уже не на своей, а на российской территории — против России, а не народных республик. После переброски в зону боевых действий мобилизационного резерва российская армия, группировка которой сейчас составляет 250 тысяч человек, получит численное преимущество, пояснил директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. У Киева подобного резерва попросту нет. «Против российского мобилизационного развертывания Украина может максимум выставить лишь 450 тысяч [солдат]. Отказ Украины от ротации означает обвал фронтов. В этом логика нашей мобилизации. Мобилизация дает России возможность перейти к окружению украинских группировок — они не имеют второго эшелона, а это нам будет гарантировать прорыв линии фронта», — убежден Евсеев. Теоретически это может привести к капитуляции Киева, считает эксперт Храмчихин. «Но даже если мы займем всю территорию Украины, капитуляция Киева вряд ли произойдет. Истинные центры принятия решений находятся не на Украине», — пояснил замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. Похожего мнения придерживается и политолог Владимир Евсеев. «Киев ничего не решает. С Киевом, с Зеленским говорить не о чем — он пустое место. От Зеленского может потребоваться только подписание акта о капитуляции. Договоренности могут быть только с американцами, потому что Зеленский — человек, который полностью управляется ими», — отметил Евсеев. Киев не пойдет на переговоры с Россией, так как для самого Зеленского это вопрос его личного выживания, убежден гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Для Киева любая попытка намекнуть на переговоры с Россией приведет к тому, что оппоненты Зеленского сразу включат майданные технологии. Кроме того, резко свернется помощь Запада, а это — основа выживания киевского режима», — полагает Шпунт. Политолог считает, что США и их партнеры в Европе тоже вряд ли пойдут на переговоры с Россией. Их цель — не прекращение спецоперации и освобождение всей территории Украины, убежден политолог. Главное для них — добиться того, чтобы Россия не имела возможности самостоятельно вести свою внешнюю политику. «Для Запада это не может быть предметом переговоров. О территориях, о перемирии можно договориться, но Запад повысил ставки: он требует прекращения существования России как самостоятельного политического мирового субъекта. Даже капитуляция [Киева] здесь не поможет ни одной из сторон», — считает Шпунт. Для России главное — присоединить территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, объясняет политолог. «Это реакция [Путина, руководства страны] на текущую ситуацию, когда риторика и действия США превратили украинский конфликт из регионального (а их в мире достаточно) в глобальный. Человечество раньше просто не знало конфликтов такого масштаба», — считает Шпунт. Путин твердо обозначил свою позицию, позицию России по отношению к территории Донбасса и освобожденным областям, отметил замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. «Это должно стать мощным сигналом для Киева и его спонсоров на Западе, мощным импульсом для завершения конфликта. Россия показала, что своих не бросает. В этой ситуации для США, для Запада единственный возможные вариант — незамедлительные переговоры и воздействие на своих сателлитов в Киеве на предмет завершения конфликта», — резюмировал Шаповалов.