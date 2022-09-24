24 сентября 2022

Глава ЦИК ДНР озвучил итоги голосования на зарубежных участках

Высоцкий: на зарубежных участках референдума в ДНР проголосовали более 235 тысяч человек
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Выборы-2021: 18 сентября. Екатеринбург, избирательный участок, голосование, урна для голосования, голосование вне помещения, кабинка для голосования, уик1310
На зарубежных участках за два дня уже проголосовало 235 тысяч 540 человек, сообщили в ЦИК ДНР Фото:
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Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий сообщил, что на зарубежных участках референдума в Донецкой народной республике (ДНР) проголосовали более 235 тысяч человек. По его словам, это хороший результат.

«На зарубежных участках за два дня уже проголосовало 235 тысяч 540 человек. Этот результат очень хороший, он радует», — заявил Высоцкий на брифинге, передает РИА «Новости».

Ранее председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий поблагодарил членов комиссий за самоотверженность. В ЦИК ДНР сообщали, что комиссиям приходилось спускаться в укрытия в первый день референдума. В Донбассе, Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к РФ.

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Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий сообщил, что на зарубежных участках референдума в Донецкой народной республике (ДНР) проголосовали более 235 тысяч человек. По его словам, это хороший результат. «На зарубежных участках за два дня уже проголосовало 235 тысяч 540 человек. Этот результат очень хороший, он радует», — заявил Высоцкий на брифинге, передает РИА «Новости». Ранее председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий поблагодарил членов комиссий за самоотверженность. В ЦИК ДНР сообщали, что комиссиям приходилось спускаться в укрытия в первый день референдума. В Донбассе, Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к РФ.
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