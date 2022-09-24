Глава ЦИК ДНР озвучил итоги голосования на зарубежных участках

Высоцкий: на зарубежных участках референдума в ДНР проголосовали более 235 тысяч человек

25 сентября 2022 в 01:46 Размер текста - 17 +

На зарубежных участках за два дня уже проголосовало 235 тысяч 540 человек, сообщили в ЦИК ДНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий сообщил, что на зарубежных участках референдума в Донецкой народной республике (ДНР) проголосовали более 235 тысяч человек. По его словам, это хороший результат. «На зарубежных участках за два дня уже проголосовало 235 тысяч 540 человек. Этот результат очень хороший, он радует», — заявил Высоцкий на брифинге, передает РИА «Новости». Ранее председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий поблагодарил членов комиссий за самоотверженность. В ЦИК ДНР сообщали, что комиссиям приходилось спускаться в укрытия в первый день референдума. В Донбассе, Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к РФ.

Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий сообщил, что на зарубежных участках референдума в Донецкой народной республике (ДНР) проголосовали более 235 тысяч человек. По его словам, это хороший результат. «На зарубежных участках за два дня уже проголосовало 235 тысяч 540 человек. Этот результат очень хороший, он радует», — заявил Высоцкий на брифинге, передает РИА «Новости». Ранее председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий поблагодарил членов комиссий за самоотверженность. В ЦИК ДНР сообщали, что комиссиям приходилось спускаться в укрытия в первый день референдума. В Донбассе, Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к РФ.