В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 51-летнего мужчины

25 сентября 2022 в 01:51 Размер текста - 17 +

Известно, что у мужчины есть грыжа в области спины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Волгоградской области отметили решение о мобилизации 51-летнетнему жителю города Владимиру Черячукину. Об этом стало известно от администрации региона. «Призывная комиссия Волгоградской области по частичной мобилизации сообщает, что еще один житель Клетского района — 51-летний Владимир Черячукин — 21 сентября получил повестку и явился в районный военкомат. На сборном пункте по итогам проверки всех документов был освобожден от частичной мобилизации в связи с несоответствием критериям отбора», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Домой его доставят в это воскресенье, 25 сентября. Ранее СМИ писали о том, что Владимир Черячукин получил повестку, однако он не служил, а лишь проходил военную кафедру в институте. Также сообщается, что у мужчины есть некоторые заболевания, в том числе грыжа в спине. Известно, что решение о мобилизации были отменены в отношении еще четырех жителей области. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. На днях власти Саратова отметили решение о мобилизации 59-лентнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из-за несоответствия критериям отбора. Также губернатор Якутии Айсен Николаев признал ошибочной мобилизацию многодетных отцов и неслуживших россиян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Волгоградской области отметили решение о мобилизации 51-летнетнему жителю города Владимиру Черячукину. Об этом стало известно от администрации региона. «Призывная комиссия Волгоградской области по частичной мобилизации сообщает, что еще один житель Клетского района — 51-летний Владимир Черячукин — 21 сентября получил повестку и явился в районный военкомат. На сборном пункте по итогам проверки всех документов был освобожден от частичной мобилизации в связи с несоответствием критериям отбора», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Домой его доставят в это воскресенье, 25 сентября. Ранее СМИ писали о том, что Владимир Черячукин получил повестку, однако он не служил, а лишь проходил военную кафедру в институте. Также сообщается, что у мужчины есть некоторые заболевания, в том числе грыжа в спине. Известно, что решение о мобилизации были отменены в отношении еще четырех жителей области. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. На днях власти Саратова отметили решение о мобилизации 59-лентнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из-за несоответствия критериям отбора. Также губернатор Якутии Айсен Николаев признал ошибочной мобилизацию многодетных отцов и неслуживших россиян.