24 сентября 2022

Советник Зеленского допустил, что всех украинских студентов призовут в армию

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Всех украинских студентов могут призвать в армию Фото:

Всех украинских студентов могут призвать в армию. Об этом предупредил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

«Если в России мобилизуют миллион, нам могут понадобиться все… Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие», — предупредил Арестович в эфире на YouTube-канале «Фейгин Live» (юрист Марк Фейгин признан в РФ иноагентом).

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Он подписал указ о запрете мобилизации студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения. Кроме того, Минцифры РФ готовят список специальностей, которым положена отсрочка.

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Всех украинских студентов могут призвать в армию. Об этом предупредил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. «Если в России мобилизуют миллион, нам могут понадобиться все… Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие», — предупредил Арестович в эфире на YouTube-канале «Фейгин Live» (юрист Марк Фейгин признан в РФ иноагентом). Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Он подписал указ о запрете мобилизации студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения. Кроме того, Минцифры РФ готовят список специальностей, которым положена отсрочка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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