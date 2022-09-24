Советник Зеленского допустил, что всех украинских студентов призовут в армию

25 сентября 2022 в 03:15 Размер текста - 17 +

Всех украинских студентов могут призвать в армию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Всех украинских студентов могут призвать в армию. Об этом предупредил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. «Если в России мобилизуют миллион, нам могут понадобиться все… Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие», — предупредил Арестович в эфире на YouTube-канале «Фейгин Live» (юрист Марк Фейгин признан в РФ иноагентом). Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Он подписал указ о запрете мобилизации студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения. Кроме того, Минцифры РФ готовят список специальностей, которым положена отсрочка.

Всех украинских студентов могут призвать в армию. Об этом предупредил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. «Если в России мобилизуют миллион, нам могут понадобиться все… Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие», — предупредил Арестович в эфире на YouTube-канале «Фейгин Live» (юрист Марк Фейгин признан в РФ иноагентом). Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Он подписал указ о запрете мобилизации студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения. Кроме того, Минцифры РФ готовят список специальностей, которым положена отсрочка.