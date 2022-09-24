WP: конфликт на Украине вступил в решающую стадию

25 сентября 2022 в 09:19 Размер текста - 17 +

Силы ВСУ находятся под угрозой окружения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В восточной части Украины существует угроза окружения сил ВСУ российскими войсками, что приведет к началу решающей стадии конфликта. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Украинцы расположены полумесяцем с севера на юг между глубокими позициями русских в юго-восточном регионе Донбасса и потенциальными клещами на западе. Возможное окружение ВСУ может начать решающую стадию конфликта», — говорится в материале газеты. Успех в сражении с украинским сопротивлением в Мариуполе приведет к освобождению дополнительных российских сил, которые направятся на север, где встретятся с войсками РФ, двигающимися на юг из района Харькова. Поставки Киеву западной авиации могут не помочь украинским военным. Россия в Донбассе укрепила линию фронта ракетами класса «земля-воздух», что сведет фактор поставляемой Украине авиации на нет. Все это может привести к тому, что Россия сможет вновь сосредоточить свое внимание на центральных частях страны, пишет The Washington Post. Ранее в США предсказывали возможную потерю Украиной южных территорий при продолжении конфликта, передавал RT. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию. Целями операции названы демилитаризация и денацификация Украины. Жители Донбасса многократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ.

В восточной части Украины существует угроза окружения сил ВСУ российскими войсками, что приведет к началу решающей стадии конфликта. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Украинцы расположены полумесяцем с севера на юг между глубокими позициями русских в юго-восточном регионе Донбасса и потенциальными клещами на западе. Возможное окружение ВСУ может начать решающую стадию конфликта», — говорится в материале газеты. Успех в сражении с украинским сопротивлением в Мариуполе приведет к освобождению дополнительных российских сил, которые направятся на север, где встретятся с войсками РФ, двигающимися на юг из района Харькова. Поставки Киеву западной авиации могут не помочь украинским военным. Россия в Донбассе укрепила линию фронта ракетами класса «земля-воздух», что сведет фактор поставляемой Украине авиации на нет. Все это может привести к тому, что Россия сможет вновь сосредоточить свое внимание на центральных частях страны, пишет The Washington Post. Ранее в США предсказывали возможную потерю Украиной южных территорий при продолжении конфликта, передавал RT. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию. Целями операции названы демилитаризация и денацификация Украины. Жители Донбасса многократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ.