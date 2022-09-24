24 сентября 2022

WP: конфликт на Украине вступил в решающую стадию

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, бтр, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, СВО, наемники
Силы ВСУ находятся под угрозой окружения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В восточной части Украины существует угроза окружения сил ВСУ российскими войсками, что приведет к началу решающей стадии конфликта. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

«Украинцы расположены полумесяцем с севера на юг между глубокими позициями русских в юго-восточном регионе Донбасса и потенциальными клещами на западе. Возможное окружение ВСУ может начать решающую стадию конфликта», — говорится в материале газеты. Успех в сражении с украинским сопротивлением в Мариуполе приведет к освобождению дополнительных российских сил, которые направятся на север, где встретятся с войсками РФ, двигающимися на юг из района Харькова.

Поставки Киеву западной авиации могут не помочь украинским военным. Россия в Донбассе укрепила линию фронта ракетами класса «земля-воздух», что сведет фактор поставляемой Украине авиации на нет. Все это может привести к тому, что Россия сможет вновь сосредоточить свое внимание на центральных частях страны, пишет The Washington Post.

Ранее в США предсказывали возможную потерю Украиной южных территорий при продолжении конфликта, передавал RT. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию. Целями операции названы демилитаризация и денацификация Украины. Жители Донбасса многократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ.

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В восточной части Украины существует угроза окружения сил ВСУ российскими войсками, что приведет к началу решающей стадии конфликта. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Украинцы расположены полумесяцем с севера на юг между глубокими позициями русских в юго-восточном регионе Донбасса и потенциальными клещами на западе. Возможное окружение ВСУ может начать решающую стадию конфликта», — говорится в материале газеты. Успех в сражении с украинским сопротивлением в Мариуполе приведет к освобождению дополнительных российских сил, которые направятся на север, где встретятся с войсками РФ, двигающимися на юг из района Харькова. Поставки Киеву западной авиации могут не помочь украинским военным. Россия в Донбассе укрепила линию фронта ракетами класса «земля-воздух», что сведет фактор поставляемой Украине авиации на нет. Все это может привести к тому, что Россия сможет вновь сосредоточить свое внимание на центральных частях страны, пишет The Washington Post. Ранее в США предсказывали возможную потерю Украиной южных территорий при продолжении конфликта, передавал RT. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию. Целями операции названы демилитаризация и денацификация Украины. Жители Донбасса многократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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