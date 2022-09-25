Депутат Госдумы: на Украине начался исход русских земель

25 сентября 2022 в 10:19 Размер текста - 17 +

Россия уважается права народов на самоопределение, подчеркнул Михаил Шеремет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России На Украине начался исторический процесс исхода русских земель, а референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях стали его частью. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский много раз заявлял, что русским не место в его стране. «Вот они и решили уйти. Только уйти со своими территориями. Это честно и справедливо по отношению к людям. Никаких претензий к проведению референдумов у киевского режима быть не должно. Сегодня начался великий исход исторически русских земель с Украины. Земель, которые возвращаются в Россию», — заявил Михаил Шеремет в интервью РИА «Новости». Депутат не сомневается в том, что Россия поддержит выбор народов, проживающих в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Шеремет подчеркнул, что, в отличие от остальных стран, РФ уважает права народов на самоопределение. Референдумы о присоединении к РФ проходят в Донбассе, Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября. По итогам двух дней голосования явка в ДНР составила 55,5%, в ЛНР — 45,86%, в Запорожской области — 35,54%, в Херсонской области — 31,79%. По данным ЦИК ДНР, за рубежом участие в референдуме приняли более 235 тысяч граждан республики.

На Украине начался исторический процесс исхода русских земель, а референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях стали его частью. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский много раз заявлял, что русским не место в его стране. «Вот они и решили уйти. Только уйти со своими территориями. Это честно и справедливо по отношению к людям. Никаких претензий к проведению референдумов у киевского режима быть не должно. Сегодня начался великий исход исторически русских земель с Украины. Земель, которые возвращаются в Россию», — заявил Михаил Шеремет в интервью РИА «Новости». Депутат не сомневается в том, что Россия поддержит выбор народов, проживающих в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Шеремет подчеркнул, что, в отличие от остальных стран, РФ уважает права народов на самоопределение. Референдумы о присоединении к РФ проходят в Донбассе, Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября. По итогам двух дней голосования явка в ДНР составила 55,5%, в ЛНР — 45,86%, в Запорожской области — 35,54%, в Херсонской области — 31,79%. По данным ЦИК ДНР, за рубежом участие в референдуме приняли более 235 тысяч граждан республики.