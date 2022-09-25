Избирательные участки в ЛНР эвакуированы из-за обстрелов ВСУ

25 сентября 2022 в 11:10 Размер текста - 17 +

Снаряды разрывались вблизи участков, сообщила Елена Кравченко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Участковые избирательные комиссии в городе Алчевске Луганской народной республики были эвакуированы из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. Она уточнила, что в ночь на 25 сентября обстрелам подверглись Северодонецк и Стаханов. «Утром сегодня [обстрелу] также подвергся город Алчевск. Снаряды разрывались вблизи наших участков. Комиссии были эвакуированы в бомбоубежища, на связи мы с ними постоянно», — приводит слова Елены Кравченко РИА «Новости». С 23 по 27 сентября на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проходят референдумы о вхождении этих территорий в состав России. По итогам двух дней голосования явка в ДНР составила 55,5%, в ЛНР — 45,86%, в Запорожской области — 35,54%, в Херсонской области — 31,79%. По данным ЦИК ДНР, за рубежом участие в референдуме приняли более 235 тысяч граждан республики. Ранее председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий поблагодарил членов комиссий за самоотверженность, поскольку им приходится работать под обстрелами. Факт атак подтвердил наблюдатель из Италии Вито Гриттани.

Участковые избирательные комиссии в городе Алчевске Луганской народной республики были эвакуированы из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. Она уточнила, что в ночь на 25 сентября обстрелам подверглись Северодонецк и Стаханов. «Утром сегодня [обстрелу] также подвергся город Алчевск. Снаряды разрывались вблизи наших участков. Комиссии были эвакуированы в бомбоубежища, на связи мы с ними постоянно», — приводит слова Елены Кравченко РИА «Новости». С 23 по 27 сентября на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проходят референдумы о вхождении этих территорий в состав России. По итогам двух дней голосования явка в ДНР составила 55,5%, в ЛНР — 45,86%, в Запорожской области — 35,54%, в Херсонской области — 31,79%. По данным ЦИК ДНР, за рубежом участие в референдуме приняли более 235 тысяч граждан республики. Ранее председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий поблагодарил членов комиссий за самоотверженность, поскольку им приходится работать под обстрелами. Факт атак подтвердил наблюдатель из Италии Вито Гриттани.