Уроженка Свердловской области, проживающая в ЛНР, выступила за воссоединение с Россией

25 сентября 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Женщина заявила, что Донбасс в составе РФ будет защищен Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Уроженка Свердловской области, проживающая в ЛНР, поддерживает воссоединение с Россией. Об этом она рассказала руководителю тюменского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владимиру Сбитневу. Видео с интервью опубликовано в социальных сетях Сбитнева. Женщина заявила, что Донбасс в составе РФ будет защищен. «Я сама из Свердловской области, работала в Тюмени, потом попала сюда (в ЛНР — прим. ред.). Я за Россию. Если бы вы знали, как я люблю Россию. Как только я узнала, что будет референдум, у меня пошли мурашки по коже. Я всегда плачу, когда езжу в Россию, у меня открывается второе дыхание», — рассказала жительница Краснодона. Женщина отметила, что при России ЛНР изменится в лучшую сторону. «Конечно лучше будет. У нас будет какая-то защита», — заявила уроженка Свердловской области. Референдумы о вхождении в состав в РФ проходят на территории ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях 23—27 сентября. Жители регионов хотят быть уверенными, что Россия защитит их от Украины. В ЦИК ЛНР заявили, что явка на референдуме составит не менее 80%.

Уроженка Свердловской области, проживающая в ЛНР, поддерживает воссоединение с Россией. Об этом она рассказала руководителю тюменского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владимиру Сбитневу. Видео с интервью опубликовано в социальных сетях Сбитнева. Женщина заявила, что Донбасс в составе РФ будет защищен. «Я сама из Свердловской области, работала в Тюмени, потом попала сюда (в ЛНР — прим. ред.). Я за Россию. Если бы вы знали, как я люблю Россию. Как только я узнала, что будет референдум, у меня пошли мурашки по коже. Я всегда плачу, когда езжу в Россию, у меня открывается второе дыхание», — рассказала жительница Краснодона. Женщина отметила, что при России ЛНР изменится в лучшую сторону. «Конечно лучше будет. У нас будет какая-то защита», — заявила уроженка Свердловской области. Референдумы о вхождении в состав в РФ проходят на территории ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях 23—27 сентября. Жители регионов хотят быть уверенными, что Россия защитит их от Украины. В ЦИК ЛНР заявили, что явка на референдуме составит не менее 80%.