Губернатор Моор выступил с экстренным обращением к тюменцам по поводу мобилизации

25 сентября 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о проведении частичной мобилизации в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о проведении частичной мобилизации в регионе. Обращение опубликовано в официальном telegram-канале главы региона. «Не могу сказать точное количество людей, которые должны быть мобилизованы, но это маленькая цифра относительно общего количества людей, находящихся в запасе. Мы видим, что повестку получили люди, которые не подходят по критериям, обозначенным президентом России, и не должны быть мобилизованы. Под моим руководством совместно с сотрудниками военкоматов, муниципальных образований мы проводим работу по изменению ситуации. Мы изменили алгоритмы взаимодействия, усилили призывные комиссии сотрудниками администрации, проверяем все документы», — рассказал губернатор Тюменской области. Глава региона отметил, что люди, которые не соответствуют критериям призыва, но получили повестку, уже возвращаются домой. Он посоветовал предъявлять документы, которые позволят призванным получить отсрочку. «Что делать, если повестка пришла? Не волнуйтесь. Явитесь в военкомат в назначенное время. На пункте сбора сотрудники изучат ваши документы. Если у вас есть болезнь, если у вас состав семьи, который позволяет быть не призванным — возьмите эти документы с собой», — заявил глава региона. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Призывают в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. 22 сентября первые группы мобилизованных уже отправились из Тобольска и Ишима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о проведении частичной мобилизации в регионе. Обращение опубликовано в официальном telegram-канале главы региона. «Не могу сказать точное количество людей, которые должны быть мобилизованы, но это маленькая цифра относительно общего количества людей, находящихся в запасе. Мы видим, что повестку получили люди, которые не подходят по критериям, обозначенным президентом России, и не должны быть мобилизованы. Под моим руководством совместно с сотрудниками военкоматов, муниципальных образований мы проводим работу по изменению ситуации. Мы изменили алгоритмы взаимодействия, усилили призывные комиссии сотрудниками администрации, проверяем все документы», — рассказал губернатор Тюменской области. Глава региона отметил, что люди, которые не соответствуют критериям призыва, но получили повестку, уже возвращаются домой. Он посоветовал предъявлять документы, которые позволят призванным получить отсрочку. «Что делать, если повестка пришла? Не волнуйтесь. Явитесь в военкомат в назначенное время. На пункте сбора сотрудники изучат ваши документы. Если у вас есть болезнь, если у вас состав семьи, который позволяет быть не призванным — возьмите эти документы с собой», — заявил глава региона. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Призывают в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. 22 сентября первые группы мобилизованных уже отправились из Тобольска и Ишима.