Командир ударно-штурмового батальона объяснил, какие задачи будут выполнять мобилизованные

Комбат Дроздов: мобилизованные будут контролировать освобожденные территории Донбасса
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, СВО, наемники
Части на передовой, пора менять и закреплять позиции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российских военных, которые в какой-то степени выдохлись, нужно поменять, для этого и нужна мобилизация в России. Она своевременна, заявил URA.RU командир первого ударно-штурмового батальона 131-го полка ДНР Максим «Индус» Дроздов.

«Части, которые на передовой, пора менять и закреплять позиции. Призванные россияне нужны для контролирования освобожденных территорий. Сейчас мы идем вперед, соответственно нужно закрепление территорий. Российской армии нужны подкрепление и поддержка», — пояснил он.

Противник применяет террористические действия, рассказал Дроздов. Он также убежден, что освобожденные территории Донбасса станут территорией Российской Федерации.

Депутаты Госдумы одобрили поправку о введении в Уголовный кодекс таких понятий, как «мобилизация», «военное время», «военное положение», сообщает телеканал 360. После этого президент России Владимир Путин в рамках спецоперации на Украине объявил о частичной мобилизации в стране с 21 сентября. Планируется мобилизовать 300 тысяч граждан России. Глава государства также подписал указ об отсрочке от призыва для студентов, пишет «Национальная служба новостей».

Спецоперацию на территории Украины российский лидер объявил 24 февраля. С весны этого года в результате действий ВС РФ взят Мариуполь, также под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. На этих территориях с 23 по 27 сентября пройдут референдумы о вхождении их в состав РФ.

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Российских военных, которые в какой-то степени выдохлись, нужно поменять, для этого и нужна мобилизация в России. Она своевременна, заявил URA.RU командир первого ударно-штурмового батальона 131-го полка ДНР Максим «Индус» Дроздов. «Части, которые на передовой, пора менять и закреплять позиции. Призванные россияне нужны для контролирования освобожденных территорий. Сейчас мы идем вперед, соответственно нужно закрепление территорий. Российской армии нужны подкрепление и поддержка», — пояснил он. Противник применяет террористические действия, рассказал Дроздов. Он также убежден, что освобожденные территории Донбасса станут территорией Российской Федерации. Депутаты Госдумы одобрили поправку о введении в Уголовный кодекс таких понятий, как «мобилизация», «военное время», «военное положение», сообщает телеканал 360. После этого президент России Владимир Путин в рамках спецоперации на Украине объявил о частичной мобилизации в стране с 21 сентября. Планируется мобилизовать 300 тысяч граждан России. Глава государства также подписал указ об отсрочке от призыва для студентов, пишет «Национальная служба новостей». Спецоперацию на территории Украины российский лидер объявил 24 февраля. С весны этого года в результате действий ВС РФ взят Мариуполь, также под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. На этих территориях с 23 по 27 сентября пройдут референдумы о вхождении их в состав РФ.
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