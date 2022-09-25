Глава Дагестана признал ошибки чиновников при мобилизации

В ходе частичной мобилизации в субъектах России был допущен ряд ошибок. Об этом заявил глава республики Дагестан Сергей Меликов. По его словам, часть недопониманий возникла из-за граждан, несвоевременно уведомивших военкоматы о личных обстоятельствах, предусматривающих отсрочку.
«Если были факты, когда мобилизовали тех, кто не попадает в перечень, в том числе студентов, многодетных отцов с малолетними детьми, ребят, которые никогда в жизни не держали в руках автомат, они должны быть немедленно исправлены», — написал Меликов в Telegram. Он отметил, что главы городов и районов несут персональную ответственность за мобилизационные мероприятия.
Меликов также указал, что часть ошибок была допущена из-за несвоевременных действий самих граждан. «Знаю, что в самом начале мобилизации такие ошибки имели место в том числе потому, что некоторые граждане несвоевременно уведомляли военкоматы об обстоятельствах, дающих им отсрочку от мобилизации», — объяснил он.
Глава республики призвал жителей сообщать о нарушениях прав в процессе частичной мобилизации. «В каждом конкретном случае будем разбираться и принимать объективное решение», — пообещал он.
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В ходе частичной мобилизации в субъектах России был допущен ряд ошибок. Об этом заявил глава республики Дагестан Сергей Меликов. По его словам, часть недопониманий возникла из-за граждан, несвоевременно уведомивших военкоматы о личных обстоятельствах, предусматривающих отсрочку. «Если были факты, когда мобилизовали тех, кто не попадает в перечень, в том числе студентов, многодетных отцов с малолетними детьми, ребят, которые никогда в жизни не держали в руках автомат, они должны быть немедленно исправлены», — написал Меликов в Telegram. Он отметил, что главы городов и районов несут персональную ответственность за мобилизационные мероприятия. Меликов также указал, что часть ошибок была допущена из-за несвоевременных действий самих граждан. «Знаю, что в самом начале мобилизации такие ошибки имели место в том числе потому, что некоторые граждане несвоевременно уведомляли военкоматы об обстоятельствах, дающих им отсрочку от мобилизации», — объяснил он. Глава республики призвал жителей сообщать о нарушениях прав в процессе частичной мобилизации. «В каждом конкретном случае будем разбираться и принимать объективное решение», — пообещал он. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Позже стало известно, что 11 регионов России перевыполнили план по числу мобилизованных благодаря добровольцам.