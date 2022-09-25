Зеленский: референдумы сделают невозможными мирные переговоры с Россией

25 сентября 2022 в 23:18 Размер текста - 17 +

Зеленский исключил возможность переговоров после окончания референдумов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Переговоры о мирном урегулировании между Киевом и Москвой станут невозможными после проведения референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Российское правительство может официально объявить, что референдум завершен, и будут объявлены результаты. Это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным], и он это прекрасно знает», — сказал он в интервью американскому телеканалу CBS. После этого Зеленский в очередной раз призвал США оказать помощь Украине. По его словам, на данный момент Вашингтон ежемесячно выделяет Киеву 1,5 миллиарда долларов. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Эти территории были освобождены в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Сообщалось, что по состоянию на 25 сентября явка участников референдума на территории Херсонской области составила 48,91%, в Запорожской — 51,55%. В ДНР и ЛНР явка также составила более 50%.

Переговоры о мирном урегулировании между Киевом и Москвой станут невозможными после проведения референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Российское правительство может официально объявить, что референдум завершен, и будут объявлены результаты. Это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным], и он это прекрасно знает», — сказал он в интервью американскому телеканалу CBS. После этого Зеленский в очередной раз призвал США оказать помощь Украине. По его словам, на данный момент Вашингтон ежемесячно выделяет Киеву 1,5 миллиарда долларов. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Эти территории были освобождены в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Сообщалось, что по состоянию на 25 сентября явка участников референдума на территории Херсонской области составила 48,91%, в Запорожской — 51,55%. В ДНР и ЛНР явка также составила более 50%.