Киев пытается сорвать референдум в ДНР угрозами членам ЦИК

Киевские власти делают все для того, чтобы референдум в ДНР не состоялся. Об этом заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. По его словам, в адрес членов комиссий поступают угрозы через социальные сети.
«Я знаю, как члены избирательной комиссии получают угрозы в социальных сетях. И вы сами видите, каким обстрелам подвергался город: Киевский, Ворошиловский, Куйбышевский районы, вчера Калининский район», — сказал Кофман журналистам. Его слова передает РИА «Новости». По его словам, из-за обстрела в Запорожской области сгорел избирательный участок, «в котором также находились бюллетени для голосования. Киев делает все, чтобы референдум не состоялся», — рассказал политик.
Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР с 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября.
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Киевские власти делают все для того, чтобы референдум в ДНР не состоялся. Об этом заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. По его словам, в адрес членов комиссий поступают угрозы через социальные сети. «Я знаю, как члены избирательной комиссии получают угрозы в социальных сетях. И вы сами видите, каким обстрелам подвергался город: Киевский, Ворошиловский, Куйбышевский районы, вчера Калининский район», — сказал Кофман журналистам. Его слова передает РИА «Новости». По его словам, из-за обстрела в Запорожской области сгорел избирательный участок, «в котором также находились бюллетени для голосования. Киев делает все, чтобы референдум не состоялся», — рассказал политик. Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР с 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября.