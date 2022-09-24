24 сентября 2022

Киев пытается сорвать референдум в ДНР угрозами членам ЦИК

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Единый день голосования. Пермь, выборы, единый день голосования, уик, избирательный участок, УИК 2744
Киев пытается сорвать референдум угрозами членам ЦИК, заявил Александр Кофман Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Киевские власти делают все для того, чтобы референдум в ДНР не состоялся. Об этом заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. По его словам, в адрес членов комиссий поступают угрозы через социальные сети.

«Я знаю, как члены избирательной комиссии получают угрозы в социальных сетях. И вы сами видите, каким обстрелам подвергался город: Киевский, Ворошиловский, Куйбышевский районы, вчера Калининский район», — сказал Кофман журналистам. Его слова передает РИА «Новости». По его словам, из-за обстрела в Запорожской области сгорел избирательный участок, «в котором также находились бюллетени для голосования. Киев делает все, чтобы референдум не состоялся», — рассказал политик.

Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР с 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября.

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Киевские власти делают все для того, чтобы референдум в ДНР не состоялся. Об этом заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. По его словам, в адрес членов комиссий поступают угрозы через социальные сети. «Я знаю, как члены избирательной комиссии получают угрозы в социальных сетях. И вы сами видите, каким обстрелам подвергался город: Киевский, Ворошиловский, Куйбышевский районы, вчера Калининский район», — сказал Кофман журналистам. Его слова передает РИА «Новости». По его словам, из-за обстрела в Запорожской области сгорел избирательный участок, «в котором также находились бюллетени для голосования. Киев делает все, чтобы референдум не состоялся», — рассказал политик. Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР с 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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