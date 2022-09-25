25 сентября 2022
24 сентября 2022

Свердловский депутат Госдумы подготовила к зиме беженцев из Донбасса. Фото

Украинские беженцы в Екатеринбурге получили теплые вещи на зиму от депутата Госдумы Жанны Рябцевой
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция свердловского отделения ОНФ. Екатеринбург, рябцева жанна
Жанна Рябцева помогла двум нуждающимся мужчинам (фото из архива) Фото:

Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева передала двум мужчинам, беженцам из Донбасса, предметы личной гигиены и теплую одежду на зиму. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«А это уже Екатеринбург, в приемную обратились беженцы с Донбасса. Передала предметы личной гигиены, повседневную одежду, а также теплую в преддверии зимы: обувь, свитера и куртки», — написала Жанна.

До этого Жанна Рябцева помогала детям из малообеспеченных и многодетных семей, живущих в Донбассе. Она передала школьникам канцелярские принадлежности, в рамках акции «Собери ребенка в школу».

Ранее агентство писало, что читатели URA.RU спасли беженцев с Украины от уральских морозов. Переселенцам с Украины, приехавшим в Полевской, свердловчане собрали зимние вещи.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

Рябцева передала двум беженцам из ДНР зимние вещи и средства личной гигиены
Фото:

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Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева передала двум мужчинам, беженцам из Донбасса, предметы личной гигиены и теплую одежду на зиму. Об этом она написала в своем telegram-канале. «А это уже Екатеринбург, в приемную обратились беженцы с Донбасса. Передала предметы личной гигиены, повседневную одежду, а также теплую в преддверии зимы: обувь, свитера и куртки», — написала Жанна. До этого Жанна Рябцева помогала детям из малообеспеченных и многодетных семей, живущих в Донбассе. Она передала школьникам канцелярские принадлежности, в рамках акции «Собери ребенка в школу». Ранее агентство писало, что читатели URA.RU спасли беженцев с Украины от уральских морозов. Переселенцам с Украины, приехавшим в Полевской, свердловчане собрали зимние вещи. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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