25 сентября 2022

Украинский историк Климовский: Киев может одолжить ядерное оружие у Израиля или КНДР

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Украине посоветовали взять ядерное оружие в аренду Фото:
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Власти Украины могут взять ядерное оружие в аренду для нанесения ядерного удара по России. Об этом сообщил украинский журналист и кандидат исторических наук Сергей Климовский.

«Где найдет Украина ядерное оружие — значения не имеет, особенно когда КНДР (Северная Корея) объявила себя ядерной державой», — цитирует Климовского РИА «Новости». По его мнению, правительство Украины может взять ядерное оружие напрокат у Израиля, либо купить у КНДР.

Более лучшим вариантом для Украины будет обратиться к Израилю, во избежание дальнейших обвинений в сторону НАТО в распространении ядерного оружия, считает историк. До сих пор правительство Израиля отказывалось помогать украинским коллегами поставками оружия.

Ранее в США выступили с критикой в сторону советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка за его призыв к Вашингтону нанести ядерные удары по России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский первым поднял тему обладания Киевом ядерным оружием.

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Власти Украины могут взять ядерное оружие в аренду для нанесения ядерного удара по России. Об этом сообщил украинский журналист и кандидат исторических наук Сергей Климовский. «Где найдет Украина ядерное оружие — значения не имеет, особенно когда КНДР (Северная Корея) объявила себя ядерной державой», — цитирует Климовского РИА «Новости». По его мнению, правительство Украины может взять ядерное оружие напрокат у Израиля, либо купить у КНДР. Более лучшим вариантом для Украины будет обратиться к Израилю, во избежание дальнейших обвинений в сторону НАТО в распространении ядерного оружия, считает историк. До сих пор правительство Израиля отказывалось помогать украинским коллегами поставками оружия. Ранее в США выступили с критикой в сторону советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка за его призыв к Вашингтону нанести ядерные удары по России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский первым поднял тему обладания Киевом ядерным оружием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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