Украинский историк Климовский: Киев может одолжить ядерное оружие у Израиля или КНДР

26 сентября 2022 в 07:30 Размер текста - 17 +

Украине посоветовали взять ядерное оружие в аренду Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины могут взять ядерное оружие в аренду для нанесения ядерного удара по России. Об этом сообщил украинский журналист и кандидат исторических наук Сергей Климовский. «Где найдет Украина ядерное оружие — значения не имеет, особенно когда КНДР (Северная Корея) объявила себя ядерной державой», — цитирует Климовского РИА «Новости». По его мнению, правительство Украины может взять ядерное оружие напрокат у Израиля, либо купить у КНДР. Более лучшим вариантом для Украины будет обратиться к Израилю, во избежание дальнейших обвинений в сторону НАТО в распространении ядерного оружия, считает историк. До сих пор правительство Израиля отказывалось помогать украинским коллегами поставками оружия. Ранее в США выступили с критикой в сторону советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка за его призыв к Вашингтону нанести ядерные удары по России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский первым поднял тему обладания Киевом ядерным оружием.

Власти Украины могут взять ядерное оружие в аренду для нанесения ядерного удара по России. Об этом сообщил украинский журналист и кандидат исторических наук Сергей Климовский. «Где найдет Украина ядерное оружие — значения не имеет, особенно когда КНДР (Северная Корея) объявила себя ядерной державой», — цитирует Климовского РИА «Новости». По его мнению, правительство Украины может взять ядерное оружие напрокат у Израиля, либо купить у КНДР. Более лучшим вариантом для Украины будет обратиться к Израилю, во избежание дальнейших обвинений в сторону НАТО в распространении ядерного оружия, считает историк. До сих пор правительство Израиля отказывалось помогать украинским коллегами поставками оружия. Ранее в США выступили с критикой в сторону советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка за его призыв к Вашингтону нанести ядерные удары по России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский первым поднял тему обладания Киевом ядерным оружием.