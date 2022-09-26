Жители Мариуполя встретили референдум со слезами счастья. Видео

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Референдум в Донецке. Донецк, референдум
На освобожденных территориях проходят референдумы по присоединению к РФ Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Жители Мариуполя в Донецкой народной республике (ДНР) расплакались после голосования на референдуме по присоединению к России. По словам местных жителей, они ждали этого момента восемь лет.

«Сегодня такой день, мы его ждали восемь лет. Поэтому это для нас счастье и радость», — поделилась с корреспондентом URA.RU жительница Мариуполя Ольга.

«Я только что проголосовал. Даже всплакнул. Мужчины не плачут, но столько лет мы ждали этого момента, этой минуты», — рассказал местный житель Алексей.

С 23 по 27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины проходят референдумы о присоединении к РФ. В Донецкой и Луганской народных республиках явка на референдум составила более 50%, поэтому они признаны состоявшимися. В Херсонской области явка также превысила 50%, в Запорожской области она близка к этому показателю.

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Жители Мариуполя в Донецкой народной республике (ДНР) расплакались после голосования на референдуме по присоединению к России. По словам местных жителей, они ждали этого момента восемь лет. «Сегодня такой день, мы его ждали восемь лет. Поэтому это для нас счастье и радость», — поделилась с корреспондентом URA.RU жительница Мариуполя Ольга. «Я только что проголосовал. Даже всплакнул. Мужчины не плачут, но столько лет мы ждали этого момента, этой минуты», — рассказал местный житель Алексей. С 23 по 27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины проходят референдумы о присоединении к РФ. В Донецкой и Луганской народных республиках явка на референдум составила более 50%, поэтому они признаны состоявшимися. В Херсонской области явка также превысила 50%, в Запорожской области она близка к этому показателю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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