Жители Мариуполя встретили референдум со слезами счастья. Видео

26 сентября 2022 в 09:54 Размер текста - 17 +

На освобожденных территориях проходят референдумы по присоединению к РФ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Жители Мариуполя в Донецкой народной республике (ДНР) расплакались после голосования на референдуме по присоединению к России. По словам местных жителей, они ждали этого момента восемь лет. «Сегодня такой день, мы его ждали восемь лет. Поэтому это для нас счастье и радость», — поделилась с корреспондентом URA.RU жительница Мариуполя Ольга. «Я только что проголосовал. Даже всплакнул. Мужчины не плачут, но столько лет мы ждали этого момента, этой минуты», — рассказал местный житель Алексей. С 23 по 27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины проходят референдумы о присоединении к РФ. В Донецкой и Луганской народных республиках явка на референдум составила более 50%, поэтому они признаны состоявшимися. В Херсонской области явка также превысила 50%, в Запорожской области она близка к этому показателю.

Жители Мариуполя в Донецкой народной республике (ДНР) расплакались после голосования на референдуме по присоединению к России. По словам местных жителей, они ждали этого момента восемь лет. «Сегодня такой день, мы его ждали восемь лет. Поэтому это для нас счастье и радость», — поделилась с корреспондентом URA.RU жительница Мариуполя Ольга. «Я только что проголосовал. Даже всплакнул. Мужчины не плачут, но столько лет мы ждали этого момента, этой минуты», — рассказал местный житель Алексей. С 23 по 27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины проходят референдумы о присоединении к РФ. В Донецкой и Луганской народных республиках явка на референдум составила более 50%, поэтому они признаны состоявшимися. В Херсонской области явка также превысила 50%, в Запорожской области она близка к этому показателю.