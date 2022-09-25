Курганский военком прибыл к месту отправки призывников для ответов на вопросы

26 сентября 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Призывникам объяснили правила отправки в здании Детской школы искусств им. В.А. Громова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Начальник отдела военного комиссариата по Кургану, подполковник Сергей Васильев 26 сентября в пункте сбора призывников ответил на вопросы их родственников, связанные с отправкой людей, подлежащих частичной мобилизации. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Преимущественно, это не значит, что только, мы отбирали по военно-учетным специальностям — раз, молодых — два. Третье — имеющих боевой опыт, при недостающих военно-учетных специальностях. Мы не по головам людей берем. При недостающих, естественно, старших возрастов: прапорщики, сержанты запаса состоят на учете до 50 лет», — ответил Васильев на вопрос родственницы одного из призывников. Он также обратил внимание на то, что с собой можно брать только кнопочные телефоны, так как смартфоны могут отследить. Васильев сказал, что представители власти помогут родственникам призывников в решении социальных проблем. Он добавил, что, когда призывники попадут в военные части, их родственников будет вызывать для вручения справок о призыве по мобилизации. Этот документ подтверждает, что человека призвали по мобилизации. Призывникам ответили на вопросы, связанные с отправкой, в здании Детской школы искусств им. В.А. Громова, где находится пункт размещения. После они поехали к пункту отправки в культурном центре «Курган». Тем, кто пришел без теплых вещей, по словам корреспондента, дали время на то, чтобы их взять. Для некоторых призывников изменили время отправки на следующий день. Ранее в Каргапольском районе Курганской области отправили первую группу каргапольцев, подлежащих частичной мобилизации. О частичной мобилизации 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальник отдела военного комиссариата по Кургану, подполковник Сергей Васильев 26 сентября в пункте сбора призывников ответил на вопросы их родственников, связанные с отправкой людей, подлежащих частичной мобилизации. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Преимущественно, это не значит, что только, мы отбирали по военно-учетным специальностям — раз, молодых — два. Третье — имеющих боевой опыт, при недостающих военно-учетных специальностях. Мы не по головам людей берем. При недостающих, естественно, старших возрастов: прапорщики, сержанты запаса состоят на учете до 50 лет», — ответил Васильев на вопрос родственницы одного из призывников. Он также обратил внимание на то, что с собой можно брать только кнопочные телефоны, так как смартфоны могут отследить. Васильев сказал, что представители власти помогут родственникам призывников в решении социальных проблем. Он добавил, что, когда призывники попадут в военные части, их родственников будет вызывать для вручения справок о призыве по мобилизации. Этот документ подтверждает, что человека призвали по мобилизации. Призывникам ответили на вопросы, связанные с отправкой, в здании Детской школы искусств им. В.А. Громова, где находится пункт размещения. После они поехали к пункту отправки в культурном центре «Курган». Тем, кто пришел без теплых вещей, по словам корреспондента, дали время на то, чтобы их взять. Для некоторых призывников изменили время отправки на следующий день. Ранее в Каргапольском районе Курганской области отправили первую группу каргапольцев, подлежащих частичной мобилизации. О частичной мобилизации 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин.