Курганский омбудсмен ответит на вопросы по частичной мобилизации

26 сентября 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

Омбудсмен Шалютин запустил «горячую линию» по вопросам частичной мобилизации в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В аппарате уполномоченного по правам человека в Курганской области Бориса Шалютина открыли «горячую линию» по вопросам частичной мобилизации. Об этом говорится в одноименном telegram-канале. «Обратиться к уполномоченному по вопросу частичной мобилизации можно в период с 09:00 до 18:00, кроме обеденного времени — с 13:00 до 14:00», — указано в посте. Обратиться можно как по телефону: 8(3522)46-65-65 или 8(3522)46-21-25, так и по электронной почте — omb45@kurganobl.ru. В том числе омбудсмен принимает вопросы через соцсеть «ВКонтакте» в группе «Уполномоченный по правам человека в Курганской области», а также в виде письменных обращений, адрес для отправлений: 640024, Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, 56. Фактический адрес, куда можно обратиться — г. Курган, ул. Ленина, д. 35, каб. 103. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области появилась единая телефонная линия по вопросам частичной мобилизации. Номер для обращений — 122. Работу кол-центра бесперебойно ведут более 40 специалистов. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Курганской области Бориса Шалютина открыли «горячую линию» по вопросам частичной мобилизации. Об этом говорится в одноименном telegram-канале. «Обратиться к уполномоченному по вопросу частичной мобилизации можно в период с 09:00 до 18:00, кроме обеденного времени — с 13:00 до 14:00», — указано в посте. Обратиться можно как по телефону: 8(3522)46-65-65 или 8(3522)46-21-25, так и по электронной почте — omb45@kurganobl.ru. В том числе омбудсмен принимает вопросы через соцсеть «ВКонтакте» в группе «Уполномоченный по правам человека в Курганской области», а также в виде письменных обращений, адрес для отправлений: 640024, Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, 56. Фактический адрес, куда можно обратиться — г. Курган, ул. Ленина, д. 35, каб. 103. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области появилась единая телефонная линия по вопросам частичной мобилизации. Номер для обращений — 122. Работу кол-центра бесперебойно ведут более 40 специалистов. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.