В Кургане десятки специалистов консультируют по вопросам частичной мобилизации

Курганские военкоматы принимают граждан с повестками без изменения графика работы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области появилась единая телефонная линия по вопросам частичной мобилизации. В Зауралье, как и во всех других субъектах РФ, действует единый номер — 122, сообщили в правительстве региона.

«Начала работу единая телефонная линия по вопросам частичной мобилизации. Линия работает круглосуточно. В нашей области для обеспечения бесперебойной работы кол-центра задействованы 42 оператора», — написала руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи в своем telegram-канале.

В сообщении также говорится, что сейчас ведется активное взаимодействие с Минцифры. Его главная цель — организация работы и обеспечение техсопровождения службы. В планах — расширить количество голосовых модулей, т. е. ответов на самые часто задаваемые вопросы граждан, касающиеся мобилизации в РФ.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков собирается направить деньги резервного фонда на мобилизацию. Об этом сообщалось в постановлении правительства. Также корреспонденты агентства сообщали, что курганцам выдают повестки на отправку в части и обещают 25 тысяч рублей.

По указу президент России Владимира Путина с 21 сентября в стране была введена частичная мобилизация в связи со спецоперацией на территории Украины. В первую очередь было решено призывать граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На этом фоне все больше депутатов Госдумы изъявляют желание мобилизоваться.