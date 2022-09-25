Педагог из Перми, учившая украинских детей, покинула Россию

26 сентября 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Семья Подлесных выехала в за пределы РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Преподаватель из Перми Алена Подлесных вместе со своей семьей покинула Россию. В беседе с корреспондентом URA.RU она рассказала, что решение покинуть страну, было принято ею вскоре после начала специальной военной операции. «Мы с семьей сразу намеревались переехать в Сербию. Это решение было принято еще в марте, мы просто долго готовились [к переезду]. Оно тяжело далось для меня, но оно спасительное. Мы продали все, что только можно: все вещи, две квартиры, автомобиль, поскольку в Сербии мы будем покупать недвижимость и на этом основании получать ВНЖ (вид на жительство — прим. URA.RU)», — сказала Подлесных. Педагог добавила, что ее семья не рассматривает возвращение в Россию. Подлесных до недавнего времени являлась преподавателем Пермского института железнодорожного транспорта (ПИЖТ). Пермячка бесплатно обучала украинских детей основам журналистики после того, как на Украине началась спецоперация. Также Подлесных удалось отсудить сотни тысяч рублей у собственного вуза, который в течение года не выплачивал педагогу стимулирующие выплаты. О проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля объявил президент Владимир Путин. Глава государства заявлял, что Россия не преследует цели оккупировать территорию этой страны.

Преподаватель из Перми Алена Подлесных вместе со своей семьей покинула Россию. В беседе с корреспондентом URA.RU она рассказала, что решение покинуть страну, было принято ею вскоре после начала специальной военной операции. «Мы с семьей сразу намеревались переехать в Сербию. Это решение было принято еще в марте, мы просто долго готовились [к переезду]. Оно тяжело далось для меня, но оно спасительное. Мы продали все, что только можно: все вещи, две квартиры, автомобиль, поскольку в Сербии мы будем покупать недвижимость и на этом основании получать ВНЖ (вид на жительство — прим. URA.RU)», — сказала Подлесных. Педагог добавила, что ее семья не рассматривает возвращение в Россию. Подлесных до недавнего времени являлась преподавателем Пермского института железнодорожного транспорта (ПИЖТ). Пермячка бесплатно обучала украинских детей основам журналистики после того, как на Украине началась спецоперация. Также Подлесных удалось отсудить сотни тысяч рублей у собственного вуза, который в течение года не выплачивал педагогу стимулирующие выплаты. О проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля объявил президент Владимир Путин. Глава государства заявлял, что Россия не преследует цели оккупировать территорию этой страны.