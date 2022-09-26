Нотариусов УрФО просят обслуживать призывников без очереди и бесплатно

26 сентября 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

Мобилизованным гражданам нотариусы окажут услуги бесплатно и в выходные дни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Федеральная палата просит российские регионы предоставить льготы мобилизованным гражданам — обслуживать без очереди и бесплатно. Как сообщили URA.RU в нотариальной палате Челябинской области, аналогичное решение региональное ведомство примет в течение двух дней на заседании своего правления. «Действующая с сегодняшнего дня льгота распространяется на нотариальные действия, которые в первую очередь могут потребоваться людям, отправляющимся к месту несения службы. Это удостоверение различных видов доверенностей, выдача согласий законных представителей и ряд других», — сообщается в тексте письма нотариального ведомства РФ, опубликованном на официальном сайте нотариальной палаты Челябинской области 26 сентября. Как следует из документа, мобилизованных граждан освободят от оплаты услуг правового и технического характера. Чтобы у мобилизованных была возможность быстро получить услуги, их будут пропускать без очереди и даже в выходные дни. Для этого нотариальная палата РФ выступила с инициативой создать «дежурные нотариальные конторы». Чтобы воспользоваться льготой, обратившемуся будет необходимо предъявить военный билет. В региональной палате с разговоре с корреспондентом URA.RU отметили, что нагрузка на нотариусов увеличилась. Один из челябинских нотариусов отметил, что ежедневно ему приходится теперь оформлять на 45% больше доверенностей, его коллега в Миассе зафиксировал увеличение запросов на данный документ на 60%. Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Цели компании соответствуют проводимой Россией спецоперацией на территории Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральная палата просит российские регионы предоставить льготы мобилизованным гражданам — обслуживать без очереди и бесплатно. Как сообщили URA.RU в нотариальной палате Челябинской области, аналогичное решение региональное ведомство примет в течение двух дней на заседании своего правления. «Действующая с сегодняшнего дня льгота распространяется на нотариальные действия, которые в первую очередь могут потребоваться людям, отправляющимся к месту несения службы. Это удостоверение различных видов доверенностей, выдача согласий законных представителей и ряд других», — сообщается в тексте письма нотариального ведомства РФ, опубликованном на официальном сайте нотариальной палаты Челябинской области 26 сентября. Как следует из документа, мобилизованных граждан освободят от оплаты услуг правового и технического характера. Чтобы у мобилизованных была возможность быстро получить услуги, их будут пропускать без очереди и даже в выходные дни. Для этого нотариальная палата РФ выступила с инициативой создать «дежурные нотариальные конторы». Чтобы воспользоваться льготой, обратившемуся будет необходимо предъявить военный билет. В региональной палате с разговоре с корреспондентом URA.RU отметили, что нагрузка на нотариусов увеличилась. Один из челябинских нотариусов отметил, что ежедневно ему приходится теперь оформлять на 45% больше доверенностей, его коллега в Миассе зафиксировал увеличение запросов на данный документ на 60%. Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Цели компании соответствуют проводимой Россией спецоперацией на территории Украины.