Сотрудники ЗАГСов обещают за один день поженить мобилизованных в ХМАО

26 сентября 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Брак в условиях мобилизации можно будет заключить в день подачи заявления Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники ЗАГСов в ХМАО обещают за один день поженить пары, если они предоставят документ из военкомата о мобилизации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила руководитель управления ЗАГС ХМАО Евгения Мальцева. «По закону после подачи заявления по истечении месяца назначается дата государственной регистрации брака, но при наличии уважительных причин этот срок может быть сокращен. Условия частичной мобилизации являются уважительными причинами и этот срок мы, конечно, сокращаем. Зарегистрировать брак теперь можно в день подачи заявления. Но для этого нужно предъявить повестку из военкомата, в которой будет указано „призван на военную службу по мобилизации“. Соответствующую инструкцию мы разослали во все ЗАГСы округа», — сказала Мальцева. В управлении ЗАГС ХМАО пока не могут сказать насколько увеличилось число желающих зарегистрировать брак. Такая статистика появится позже. Однако в некоторых городах и районах (например, в Нижневартовске) сотрудники отмечают «ощутимое увеличение числа пар, желающих зарегистрировать брак в кратчайшие сроки из-за мобилизации». Ранее URA.RU сообщало, что в военные комиссариаты ХМАО мужчины идут, не дожидаясь повесток, с первого дня, как начались мобилизационные мероприятия. В военкоматы Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска после объявления президентом РФ Владимиров Путиным частичной мобилизации отправились не только получившие повестки жители округа, но и добровольцы. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники ЗАГСов в ХМАО обещают за один день поженить пары, если они предоставят документ из военкомата о мобилизации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила руководитель управления ЗАГС ХМАО Евгения Мальцева. «По закону после подачи заявления по истечении месяца назначается дата государственной регистрации брака, но при наличии уважительных причин этот срок может быть сокращен. Условия частичной мобилизации являются уважительными причинами и этот срок мы, конечно, сокращаем. Зарегистрировать брак теперь можно в день подачи заявления. Но для этого нужно предъявить повестку из военкомата, в которой будет указано „призван на военную службу по мобилизации“. Соответствующую инструкцию мы разослали во все ЗАГСы округа», — сказала Мальцева. В управлении ЗАГС ХМАО пока не могут сказать насколько увеличилось число желающих зарегистрировать брак. Такая статистика появится позже. Однако в некоторых городах и районах (например, в Нижневартовске) сотрудники отмечают «ощутимое увеличение числа пар, желающих зарегистрировать брак в кратчайшие сроки из-за мобилизации». Ранее URA.RU сообщало, что в военные комиссариаты ХМАО мужчины идут, не дожидаясь повесток, с первого дня, как начались мобилизационные мероприятия. В военкоматы Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска после объявления президентом РФ Владимиров Путиным частичной мобилизации отправились не только получившие повестки жители округа, но и добровольцы. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.