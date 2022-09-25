Пермских общественников пригласили в военкоматы

Пермские общественники будут контролировать мобилизацию

Общественники будут следить за ходом мобилизации Фото: Максим Анфалов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Членов пермской Общественной палаты пригласили в военкоматы. С таким обращением выступил заместитель председателя палаты Владимир Алистратов, передает корреспондент URA.RU. Общественники должны следить, чтобы при мобилизации не было нарушения прав людей.

«В связи с объявленной частичной мобилизацией мне бы хотелось попросить членов Общественной палаты заходить в военкоматы, говорить с людьми, есть ли какие-то ошибки», — отметил он. По его словам, общественники могут оказать помощь, в том числе и военкоматам. Потому что «кто, если не мы».

Ранее URA.RU сообщало, что горячую линию по вопросам мобилизации запустил Общественный народный фронт. Многие мобилизованные идут по собственной инициативе. О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение агрессии в адрес мирных жителей со стороны украинского режима.