25 сентября 2022

Пермских общественников пригласили в военкоматы

Пермские общественники будут контролировать мобилизацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт сбора на военную службу по контракту. Пермь, военкомат, мобилизация, резервисты, пункт сбора на военную службу
Общественники будут следить за ходом мобилизации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Членов пермской Общественной палаты пригласили в военкоматы. С таким обращением выступил заместитель председателя палаты Владимир Алистратов, передает корреспондент URA.RU. Общественники должны следить, чтобы при мобилизации не было нарушения прав людей.

«В связи с объявленной частичной мобилизацией мне бы хотелось попросить членов Общественной палаты заходить в военкоматы, говорить с людьми, есть ли какие-то ошибки», — отметил он. По его словам, общественники могут оказать помощь, в том числе и военкоматам. Потому что «кто, если не мы».

Ранее URA.RU сообщало, что горячую линию по вопросам мобилизации запустил Общественный народный фронт. Многие мобилизованные идут по собственной инициативе. О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение агрессии в адрес мирных жителей со стороны украинского режима.

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Членов пермской Общественной палаты пригласили в военкоматы. С таким обращением выступил заместитель председателя палаты Владимир Алистратов, передает корреспондент URA.RU. Общественники должны следить, чтобы при мобилизации не было нарушения прав людей. «В связи с объявленной частичной мобилизацией мне бы хотелось попросить членов Общественной палаты заходить в военкоматы, говорить с людьми, есть ли какие-то ошибки», — отметил он. По его словам, общественники могут оказать помощь, в том числе и военкоматам. Потому что «кто, если не мы». Ранее URA.RU сообщало, что горячую линию по вопросам мобилизации запустил Общественный народный фронт. Многие мобилизованные идут по собственной инициативе. О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение агрессии в адрес мирных жителей со стороны украинского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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