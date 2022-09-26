В Тюмени планируется создать школу подготовки к мобилизации

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Военных будут обучать преподаватели из ТВВИКУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тюмени планируют открыть школу подготовки к мобилизации. Об этом корреспонденту URA.RU стало известно от собственного источника среди властей региона. В специальном подразделении будут обучать военных из Перми, Томска и Ямала.

«В связи с объявленной частичной мобилизацией было принято решение об открытии школы подготовки к мобилизации. Чтобы вместе с опытными преподавателями и участниками боевых действий в ЛНР и ДНР и военными врачами восстановить или получить базовые знания по тактике, тактической медицине, картографии и всем тем, что поможет подготовиться к реальным боевым действиям», — говорится в заявлении тюменца, предложившего создать специальную базу. Он также направил письменное обращение начальнику ТВВИКУ Дмитрию Евмененко с предложением пригласить педагогический состав училища для обучения мобилизованных.

Агентство URA.RU связалось с руководством ТВВИКУ, по телефону в ведомстве отказалась давать комментарий. Был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Также агентство отправило запрос в Минобороны.

21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Согласно приказу первыми будут призваны граждане до 35 лет. На службу уже отправились военные из Тобольска и Ишима.

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В Тюмени планируют открыть школу подготовки к мобилизации. Об этом корреспонденту URA.RU стало известно от собственного источника среди властей региона. В специальном подразделении будут обучать военных из Перми, Томска и Ямала. «В связи с объявленной частичной мобилизацией было принято решение об открытии школы подготовки к мобилизации. Чтобы вместе с опытными преподавателями и участниками боевых действий в ЛНР и ДНР и военными врачами восстановить или получить базовые знания по тактике, тактической медицине, картографии и всем тем, что поможет подготовиться к реальным боевым действиям», — говорится в заявлении тюменца, предложившего создать специальную базу. Он также направил письменное обращение начальнику ТВВИКУ Дмитрию Евмененко с предложением пригласить педагогический состав училища для обучения мобилизованных. Агентство URA.RU связалось с руководством ТВВИКУ, по телефону в ведомстве отказалась давать комментарий. Был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Также агентство отправило запрос в Минобороны. 21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Согласно приказу первыми будут призваны граждане до 35 лет. На службу уже отправились военные из Тобольска и Ишима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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