Якушев стал одним из самых популярных полпредов Путина

ЦПТ: Владимир Якушев занял второе место в рейтинге узнаваемости полпредов президента
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Мантуров на Тнф. Тюмень , якушев владимир
Владимир Якушев оказался одним из самых узнаваемых полпредов Фото:

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев оказался одним из самых узнаваемых представителей главы государства. Среди своих коллег в других федеральных округах уральский чиновник занимает второе место. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра политических технологий (ЦПТ), с которым ознакомилось URA.RU.

«Тестирование спонтанной узнаваемости полпредов показало, что только трое полпредов обладают реальной известностью в обществе. Владимир Якушев пользуется большей узнаваемостью среди старшего поколения и тоже, как и [полпред на Дальнем Востоке] Юрий Трутнев, скорее среди сторонников оппозиционных партий — КПРФ, „Справедливая Россия“, „Новые люди“», — говорится в исследовании ЦПТ.

Согласно опросам, в среднем полпреды в федеральных округах имеют узнаваемость от 0% до 2%. Якушев с результатом в 7% занимает вторую строчку. Идущий третьим Юрий Чайка, представляющий президента на Северном Кавказе, получил 5%. А лидер рейтинга Трутнев набрал 19%.

Якушев стал уральским полпредом 9 ноября 2020 года, сменив Николая Цуканова, ушедшего из политики. До перевода в Екатеринбург Якушев два с половиной года возглавлял Минстрой РФ, а перед этим 13 лет работал губернатором Тюменской области.

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Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев оказался одним из самых узнаваемых представителей главы государства. Среди своих коллег в других федеральных округах уральский чиновник занимает второе место. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра политических технологий (ЦПТ), с которым ознакомилось URA.RU. «Тестирование спонтанной узнаваемости полпредов показало, что только трое полпредов обладают реальной известностью в обществе. Владимир Якушев пользуется большей узнаваемостью среди старшего поколения и тоже, как и [полпред на Дальнем Востоке] Юрий Трутнев, скорее среди сторонников оппозиционных партий — КПРФ, „Справедливая Россия“, „Новые люди“», — говорится в исследовании ЦПТ. Согласно опросам, в среднем полпреды в федеральных округах имеют узнаваемость от 0% до 2%. Якушев с результатом в 7% занимает вторую строчку. Идущий третьим Юрий Чайка, представляющий президента на Северном Кавказе, получил 5%. А лидер рейтинга Трутнев набрал 19%. Якушев стал уральским полпредом 9 ноября 2020 года, сменив Николая Цуканова, ушедшего из политики. До перевода в Екатеринбург Якушев два с половиной года возглавлял Минстрой РФ, а перед этим 13 лет работал губернатором Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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