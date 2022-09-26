Якушев стал одним из самых популярных полпредов Путина

ЦПТ: Владимир Якушев занял второе место в рейтинге узнаваемости полпредов президента

26 сентября 2022 в 19:51 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев оказался одним из самых узнаваемых полпредов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев оказался одним из самых узнаваемых представителей главы государства. Среди своих коллег в других федеральных округах уральский чиновник занимает второе место. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра политических технологий (ЦПТ), с которым ознакомилось URA.RU. «Тестирование спонтанной узнаваемости полпредов показало, что только трое полпредов обладают реальной известностью в обществе. Владимир Якушев пользуется большей узнаваемостью среди старшего поколения и тоже, как и [полпред на Дальнем Востоке] Юрий Трутнев, скорее среди сторонников оппозиционных партий — КПРФ, „Справедливая Россия“, „Новые люди“», — говорится в исследовании ЦПТ. Согласно опросам, в среднем полпреды в федеральных округах имеют узнаваемость от 0% до 2%. Якушев с результатом в 7% занимает вторую строчку. Идущий третьим Юрий Чайка, представляющий президента на Северном Кавказе, получил 5%. А лидер рейтинга Трутнев набрал 19%. Якушев стал уральским полпредом 9 ноября 2020 года, сменив Николая Цуканова, ушедшего из политики. До перевода в Екатеринбург Якушев два с половиной года возглавлял Минстрой РФ, а перед этим 13 лет работал губернатором Тюменской области.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев оказался одним из самых узнаваемых представителей главы государства. Среди своих коллег в других федеральных округах уральский чиновник занимает второе место. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра политических технологий (ЦПТ), с которым ознакомилось URA.RU. «Тестирование спонтанной узнаваемости полпредов показало, что только трое полпредов обладают реальной известностью в обществе. Владимир Якушев пользуется большей узнаваемостью среди старшего поколения и тоже, как и [полпред на Дальнем Востоке] Юрий Трутнев, скорее среди сторонников оппозиционных партий — КПРФ, „Справедливая Россия“, „Новые люди“», — говорится в исследовании ЦПТ. Согласно опросам, в среднем полпреды в федеральных округах имеют узнаваемость от 0% до 2%. Якушев с результатом в 7% занимает вторую строчку. Идущий третьим Юрий Чайка, представляющий президента на Северном Кавказе, получил 5%. А лидер рейтинга Трутнев набрал 19%. Якушев стал уральским полпредом 9 ноября 2020 года, сменив Николая Цуканова, ушедшего из политики. До перевода в Екатеринбург Якушев два с половиной года возглавлял Минстрой РФ, а перед этим 13 лет работал губернатором Тюменской области.