Полпред Якушев приучает уральскую элиту к новым правилам

Губернаторы начали понимать Москву, а чиновники боятся ходить на совещания

31 декабря 2021 в 00:08 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев провел первый полный год в статусе полпреда — и уже переосмыслил эту должность Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев переосмыслил работу полпредов. За первый полный год в этой должности, которая многими считается номинальной, Якушев начал доказывать свою эффективность: взял в свои руки ситуацию с коронавирусом и пресек два политических конфликта. Но расслабляться рано — уже через несколько месяцев полпреда ждет новое испытание. Якушев стал новым уральским полпредом 9 ноября 2020 года, сменив Николая Цуканова, ушедшего из политики. До перевода в Екатеринбург Якушев два с половиной года возглавлял Минстрой РФ, а перед этим 13 лет работал губернатором Тюменской области. 2021-й стал для него первым полным годом в статусе полпреда. Владимир Якушев зарекомендовал себя как крайне требовательный руководитель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На уральских чиновников Якушев с первых недель произвел яркое впечатление. Описывая URA.RU его манеру работы, постоянные участники совещаний утверждают: полпред спрашивает даже строже, чем его предшественник Цуканов, славившийся своей требовательностью. «Якушева по-настоящему побаиваются», — делится впечатлениями челябинский чиновник. Его свердловский коллега находит этому объяснение: «В отличие от Цуканова, который [до назначения] никак с Уралом не был связан, Якушеву местная жизнь важна». Сразу нескольких уральских политиков, знакомых со стилем работы полпреда, едины в оценке: на совещаниях Якушева раздражает незнание темы и невнимание к проблемам людей. «Докладчикам устраивал экзамен прямо на совещании», — пересказывает участник нескольких ВКС. В то же время полпред дал понять подчиненным, что намерен не только спрашивать с них, но и сам разбираться в вопросе. Якушев зарекомендовал себя как специалист в двух сферах — строительстве и медицине. Статья по теме За двумя главными спецоперациями весны стоит полпред Якушев На пике осенней волны коронавируса, когда регионы Урала стали обсуждать введение QR-кодов, полпред транслировал властям субъектов установки Москвы. Для этого Якушев провел в течение недели целую череду совещаний. 3 ноября он потребовал усилить контроль за масочным режимом, 8 ноября пригрозил жестким наказанием продавцам QR-кодов, на следующий день поручил вводить коды на бумажных носителях, а 10 ноября публично призвал не ждать скорой отмены QR-системы. Тюменский политолог Александр Безделов уверен, что Якушев не просто «посылал сигналы» губернаторам, а точечно работал с органами власти и правоохранителями. «Например, после слов о наказании за продажу поддельных QR-кодов, этот процесс практически остановился. А снятие ограничений решается в связке с Якушевым, поскольку Роспотребнадзор, в том числе, регулируется полпредством», — иллюстрирует Безделов. По теме строительства на Урале полпред держал прямой контакт с вице-премьером РФ, куратором отрасли Маратом Хуснуллиным. По итогам года Якушев докладывал ему, что ввод нового жилья в регионах УрФО опережал график — уже к ноябрю план был исполнен на 92%. Такого за последние годы не было никогда. Предыдущего полпреда Николая Цуканова называли чиновником другого типа — отличного от Якушева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Активность Якушева называют нетипичной для полпредов. Его предшественники, по воспоминаниям уральских чиновников, были склонны к аппаратной инертности: и Игорь Холманских, и Николай Цуканов в глазах многих проделывали номинальную работу. Якушев же, полагает Безделов, пытается поднять статус должности полпреда, показав, что такой чиновник может быть эффективным. Вместе с тем в интересе Якушева к строительству и медицине видят попытку застраховаться от забвения. Политолог Андрей Ткаченко, работавший в Тюмени и ЯНАО, напоминает, что с лета у Урала есть еще один официальный куратор — вице-премьер Юрий Борисов. «Полпред ищет свое место под солнцем — пытается взять какую-то повестку, которая понятна федеральному центру, и закрепляет в ней свою роль. Когда появился Борисов, Якушеву было важно продемонстрировать значимость института полпредства», — рассуждает Ткаченко. Назначение вице-премьеров РФ кураторами федеральных округов называли угрозой для полпредов президента. Считалось, в частности, что на Урале Борисов и Якушев будут дублировать функции друг друга. В августе—октябре чиновники вместе собирали губернаторов на совещания, вместе объезжали крупнейшие предприятия — и уральская элита стала искать, кто из боссов главнее. Однако в декабре сам Якушев публично пресек эти споры, указав на их с Борисовым равноценность: «Наша работа — хороший тандем. У нас нет каких-то точек пересечения или напряжения, мы работаем как единая команда». Политический контроль над регионами совершенно точно остался за Якушевым. Важнейшей его задачей на этом поприще были сентябрьские выборы в Госдуму. По итогам кампании только два региона показали цифры голосования за «Единую Россию» на высоком уровне: ЯНАО (68,9%) и Тюменская область (51,3%). ХМАО дал средний результат (42,3%), а Курганская (36,1%), Свердловская (34,7%) и Челябинская области (34,3%) провалили выборы. Под надзором Якушева на Урале прошли выборы в Госдуму-2021 Фото: Размик Закарян © URA.RU Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков, работавший в «Единой России», указывает, что перед Кремлем за выборы в регионах главным образом отвечают губернаторы, а не полпред. Якушев же, обращает внимание политолог, возглавил объединенный список ЕР четырех регионов (Ямал, Югра, Тюменская и Курганская области), поделившись с партией личным рейтингом. «Итоговый результат относительно нормальный. Это значит, что для тюменских элит Якушев по-прежнему важное лицо и авторитет», — отмечает Русаков. Его коллега Безделов напоминает, что при участии полпреда в Свердловской области был закончен один из главных конфликтов нескольких лет — вокруг Среднеуральского монастыря опального отца Сергия. По информации URA.RU, Якушев лично координировал действия силовиков по взятию обители. «Это была большая проблема, которую не могло решить руководство области, — подчеркивает политолог. — И благодаря вмешательству полпреда вопрос с этой, можно сказать, сектой был решен». Конфликт вокруг опального отца Сергия тоже находился в ведении полпредства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Другая ситуация, которая грозила политическим напряжением, возникла из-за закона о публичной власти в РФ. В первой редакции инициатива Госдумы отменяла фактическую независимость ХМАО и ЯНАО от Тюменской области. В ситуацию вмешивался полпред: по этому вопросу он был на прямой связи с администрацией президента и одним из авторов инициативы — депутатом ГД Павлом Крашенинниковым. Сам Якушев на декабрьской пресс-конференции лаконично заявил, что полпредство «участвовало в консультациях». В итоге законопроект был отредактирован, а «тюменская матрешка» сохранила нынешнюю конфигурацию. Впереди Якушева ждет еще одно политическое испытание. В сентябре 2022-го на Урале состоятся выборы свердловского губернатора — по слухам, полпредство уже знает, что кандидатом от власти станет действующий глава региона Евгений Куйвашев. Кампанию уже сейчас называют одной из сложнейших за последние годы, и в команде Куйвашева на покровительство полпреда возлагают большие надежды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . 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Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев переосмыслил работу полпредов. За первый полный год в этой должности, которая многими считается номинальной, Якушев начал доказывать свою эффективность: взял в свои руки ситуацию с коронавирусом и пресек два политических конфликта. Но расслабляться рано — уже через несколько месяцев полпреда ждет новое испытание. Якушев стал новым уральским полпредом 9 ноября 2020 года, сменив Николая Цуканова, ушедшего из политики. До перевода в Екатеринбург Якушев два с половиной года возглавлял Минстрой РФ, а перед этим 13 лет работал губернатором Тюменской области. 2021-й стал для него первым полным годом в статусе полпреда. На уральских чиновников Якушев с первых недель произвел яркое впечатление. Описывая URA.RU его манеру работы, постоянные участники совещаний утверждают: полпред спрашивает даже строже, чем его предшественник Цуканов, славившийся своей требовательностью. «Якушева по-настоящему побаиваются», — делится впечатлениями челябинский чиновник. Его свердловский коллега находит этому объяснение: «В отличие от Цуканова, который [до назначения] никак с Уралом не был связан, Якушеву местная жизнь важна». Сразу нескольких уральских политиков, знакомых со стилем работы полпреда, едины в оценке: на совещаниях Якушева раздражает незнание темы и невнимание к проблемам людей. «Докладчикам устраивал экзамен прямо на совещании», — пересказывает участник нескольких ВКС. В то же время полпред дал понять подчиненным, что намерен не только спрашивать с них, но и сам разбираться в вопросе. Якушев зарекомендовал себя как специалист в двух сферах — строительстве и медицине. На пике осенней волны коронавируса, когда регионы Урала стали обсуждать введение QR-кодов, полпред транслировал властям субъектов установки Москвы. Для этого Якушев провел в течение недели целую череду совещаний. 3 ноября он потребовал усилить контроль за масочным режимом, 8 ноября пригрозил жестким наказанием продавцам QR-кодов, на следующий день поручил вводить коды на бумажных носителях, а 10 ноября публично призвал не ждать скорой отмены QR-системы. Тюменский политолог Александр Безделов уверен, что Якушев не просто «посылал сигналы» губернаторам, а точечно работал с органами власти и правоохранителями. «Например, после слов о наказании за продажу поддельных QR-кодов, этот процесс практически остановился. А снятие ограничений решается в связке с Якушевым, поскольку Роспотребнадзор, в том числе, регулируется полпредством», — иллюстрирует Безделов. По теме строительства на Урале полпред держал прямой контакт с вице-премьером РФ, куратором отрасли Маратом Хуснуллиным. По итогам года Якушев докладывал ему, что ввод нового жилья в регионах УрФО опережал график — уже к ноябрю план был исполнен на 92%. Такого за последние годы не было никогда. Активность Якушева называют нетипичной для полпредов. Его предшественники, по воспоминаниям уральских чиновников, были склонны к аппаратной инертности: и Игорь Холманских, и Николай Цуканов в глазах многих проделывали номинальную работу. Якушев же, полагает Безделов, пытается поднять статус должности полпреда, показав, что такой чиновник может быть эффективным. Вместе с тем в интересе Якушева к строительству и медицине видят попытку застраховаться от забвения. Политолог Андрей Ткаченко, работавший в Тюмени и ЯНАО, напоминает, что с лета у Урала есть еще один официальный куратор — вице-премьер Юрий Борисов. «Полпред ищет свое место под солнцем — пытается взять какую-то повестку, которая понятна федеральному центру, и закрепляет в ней свою роль. Когда появился Борисов, Якушеву было важно продемонстрировать значимость института полпредства», — рассуждает Ткаченко. Назначение вице-премьеров РФ кураторами федеральных округов называли угрозой для полпредов президента. Считалось, в частности, что на Урале Борисов и Якушев будут дублировать функции друг друга. В августе—октябре чиновники вместе собирали губернаторов на совещания, вместе объезжали крупнейшие предприятия — и уральская элита стала искать, кто из боссов главнее. Однако в декабре сам Якушев публично пресек эти споры, указав на их с Борисовым равноценность: «Наша работа — хороший тандем. У нас нет каких-то точек пересечения или напряжения, мы работаем как единая команда». Политический контроль над регионами совершенно точно остался за Якушевым. Важнейшей его задачей на этом поприще были сентябрьские выборы в Госдуму. По итогам кампании только два региона показали цифры голосования за «Единую Россию» на высоком уровне: ЯНАО (68,9%) и Тюменская область (51,3%). ХМАО дал средний результат (42,3%), а Курганская (36,1%), Свердловская (34,7%) и Челябинская области (34,3%) провалили выборы. Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков, работавший в «Единой России», указывает, что перед Кремлем за выборы в регионах главным образом отвечают губернаторы, а не полпред. Якушев же, обращает внимание политолог, возглавил объединенный список ЕР четырех регионов (Ямал, Югра, Тюменская и Курганская области), поделившись с партией личным рейтингом. «Итоговый результат относительно нормальный. Это значит, что для тюменских элит Якушев по-прежнему важное лицо и авторитет», — отмечает Русаков. Его коллега Безделов напоминает, что при участии полпреда в Свердловской области был закончен один из главных конфликтов нескольких лет — вокруг Среднеуральского монастыря опального отца Сергия. По информации URA.RU, Якушев лично координировал действия силовиков по взятию обители. «Это была большая проблема, которую не могло решить руководство области, — подчеркивает политолог. — И благодаря вмешательству полпреда вопрос с этой, можно сказать, сектой был решен». Другая ситуация, которая грозила политическим напряжением, возникла из-за закона о публичной власти в РФ. В первой редакции инициатива Госдумы отменяла фактическую независимость ХМАО и ЯНАО от Тюменской области. В ситуацию вмешивался полпред: по этому вопросу он был на прямой связи с администрацией президента и одним из авторов инициативы — депутатом ГД Павлом Крашенинниковым. Сам Якушев на декабрьской пресс-конференции лаконично заявил, что полпредство «участвовало в консультациях». В итоге законопроект был отредактирован, а «тюменская матрешка» сохранила нынешнюю конфигурацию. Впереди Якушева ждет еще одно политическое испытание. В сентябре 2022-го на Урале состоятся выборы свердловского губернатора — по слухам, полпредство уже знает, что кандидатом от власти станет действующий глава региона Евгений Куйвашев. Кампанию уже сейчас называют одной из сложнейших за последние годы, и в команде Куйвашева на покровительство полпреда возлагают большие надежды.