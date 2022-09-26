Российский сенатор Бондарев попросился на спецоперацию

26 сентября 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Виктор Бондарев принял решение поехать на спецоперацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Герой России, генерал-полковник, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал раппорт министру обороны РФ, в документе он просит вернуть его на службу в ВС РФ. Иными словами — поучаствовать в спецоперации. Об этом сообщил зампред Совфеда, представитель от Законодательного Собрания Вологодской области Юрий Воробьев. «Виктор Николаевич пришел в Совет Федерации в 2017 году с должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами, а на этой неделе вновь подтвердил свои полномочия на новый пятилетней срок. Горжусь поступком своего коллеги и друга — настоящего патриота России», — написал он в своем telegram-канале. Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Всего будет призвано около 300 тысяч резервистов, которые имеют воинскую специальность и боевой опыт. Ранее сын главы Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого стал членом добровольческого батальона в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации. Кроме того, некоторые добровольцы из Запорожской области в дальнейшем будут причислены к ВС России и отправятся в зону спецоперации, пишет Life. Часть добровольцев будет направлена туда после прохождения дополнительной подготовки, передает «Федеральное агентство новостей».

Герой России, генерал-полковник, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал раппорт министру обороны РФ, в документе он просит вернуть его на службу в ВС РФ. Иными словами — поучаствовать в спецоперации. Об этом сообщил зампред Совфеда, представитель от Законодательного Собрания Вологодской области Юрий Воробьев. «Виктор Николаевич пришел в Совет Федерации в 2017 году с должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами, а на этой неделе вновь подтвердил свои полномочия на новый пятилетней срок. Горжусь поступком своего коллеги и друга — настоящего патриота России», — написал он в своем telegram-канале. Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Всего будет призвано около 300 тысяч резервистов, которые имеют воинскую специальность и боевой опыт. Ранее сын главы Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого стал членом добровольческого батальона в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации. Кроме того, некоторые добровольцы из Запорожской области в дальнейшем будут причислены к ВС России и отправятся в зону спецоперации, пишет Life. Часть добровольцев будет направлена туда после прохождения дополнительной подготовки, передает «Федеральное агентство новостей».