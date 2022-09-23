Глава свердловского города раскрыл, когда закончится первая волна призыва. Видео

Исполняющий обязанности главы Пышминского ГО: первая волна призыва в Свердловской области закончится 4 октября

24 сентября 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Андрей Варлаков раскрыл, когда закончится первая волна мобилизации в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Исполняющий обязанности главы Пышминского городского округа Свердловской области Андрей Варлаков заявил, что первая волна частичной мобилизации свердловчан для участия в спецоперации на Украине закончится 4 октября. По его словам, в других регионах призыв может закончиться раньше. «Первая волна, если мы выполним норму призыва, должна закончиться 4 октября. Это у нас на территории. Где-то она будет продолжаться больше, где-то меньше», — заявил Варлаков информационному порталу «Твой район». Ранее Андрей Варлаков раскрыл, что в Свердловской области призовут 9700 мужчин. В Пышминском районе, по его словам, будет призвано чуть больше 100 мужчин. При этом военкоматы Свердловской области уже призвали тысячу военных запаса. Частичную мобилизацию в РФ объявил 21 сентября президент России Владимир Путин. Под нее, по словам главы государства, попадают не все военнообязанные, а лишь бойцы с опытом и военно-учетной специальностью. Мобилизовать планируют только солдат запаса для участия в спецоперации России на Украине. Спецоперация началась 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации Украины. Власти РФ уверяли, что приняли решение ввести на Украину войска для помощи жителям республик.

Исполняющий обязанности главы Пышминского городского округа Свердловской области Андрей Варлаков заявил, что первая волна частичной мобилизации свердловчан для участия в спецоперации на Украине закончится 4 октября. По его словам, в других регионах призыв может закончиться раньше. «Первая волна, если мы выполним норму призыва, должна закончиться 4 октября. Это у нас на территории. Где-то она будет продолжаться больше, где-то меньше», — заявил Варлаков информационному порталу «Твой район». Ранее Андрей Варлаков раскрыл, что в Свердловской области призовут 9700 мужчин. В Пышминском районе, по его словам, будет призвано чуть больше 100 мужчин. При этом военкоматы Свердловской области уже призвали тысячу военных запаса. Частичную мобилизацию в РФ объявил 21 сентября президент России Владимир Путин. Под нее, по словам главы государства, попадают не все военнообязанные, а лишь бойцы с опытом и военно-учетной специальностью. Мобилизовать планируют только солдат запаса для участия в спецоперации России на Украине. Спецоперация началась 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации Украины. Власти РФ уверяли, что приняли решение ввести на Украину войска для помощи жителям республик.