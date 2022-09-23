23 сентября 2022

Глава свердловского города раскрыл, когда закончится первая волна призыва. Видео

Исполняющий обязанности главы Пышминского ГО: первая волна призыва в Свердловской области закончится 4 октября
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Андрей Варлаков раскрыл, когда закончится первая волна мобилизации в регионе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Исполняющий обязанности главы Пышминского городского округа Свердловской области Андрей Варлаков заявил, что первая волна частичной мобилизации свердловчан для участия в спецоперации на Украине закончится 4 октября. По его словам, в других регионах призыв может закончиться раньше.

«Первая волна, если мы выполним норму призыва, должна закончиться 4 октября. Это у нас на территории. Где-то она будет продолжаться больше, где-то меньше», — заявил Варлаков информационному порталу «Твой район».

Ранее Андрей Варлаков раскрыл, что в Свердловской области призовут 9700 мужчин. В Пышминском районе, по его словам, будет призвано чуть больше 100 мужчин. При этом военкоматы Свердловской области уже призвали тысячу военных запаса.

Частичную мобилизацию в РФ объявил 21 сентября президент России Владимир Путин. Под нее, по словам главы государства, попадают не все военнообязанные, а лишь бойцы с опытом и военно-учетной специальностью. Мобилизовать планируют только солдат запаса для участия в спецоперации России на Украине.

Спецоперация началась 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации Украины. Власти РФ уверяли, что приняли решение ввести на Украину войска для помощи жителям республик.

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Исполняющий обязанности главы Пышминского городского округа Свердловской области Андрей Варлаков заявил, что первая волна частичной мобилизации свердловчан для участия в спецоперации на Украине закончится 4 октября. По его словам, в других регионах призыв может закончиться раньше. «Первая волна, если мы выполним норму призыва, должна закончиться 4 октября. Это у нас на территории. Где-то она будет продолжаться больше, где-то меньше», — заявил Варлаков информационному порталу «Твой район». Ранее Андрей Варлаков раскрыл, что в Свердловской области призовут 9700 мужчин. В Пышминском районе, по его словам, будет призвано чуть больше 100 мужчин. При этом военкоматы Свердловской области уже призвали тысячу военных запаса. Частичную мобилизацию в РФ объявил 21 сентября президент России Владимир Путин. Под нее, по словам главы государства, попадают не все военнообязанные, а лишь бойцы с опытом и военно-учетной специальностью. Мобилизовать планируют только солдат запаса для участия в спецоперации России на Украине. Спецоперация началась 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации Украины. Власти РФ уверяли, что приняли решение ввести на Украину войска для помощи жителям республик.
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