Из Челябинска отправили первую группу мобилизованных граждан: «Лучше мы туда, чем они сюда». Фото, видео

27 сентября 2022 в 10:07 Размер текста - 17 +

Мужчины едут защищать своих близких Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Утром 27 сентября из челябинского военкомата отправили первую группу мобилизованных граждан. Мужчины отправятся в Свердловскую область для прохождения боевого слаживания. Как сообщила URA.RU уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко, 35 человек выехали в Елань Свердловской области для обучения и боевого слаживания. «По данным военкома, нет ни одного случая мобилизации не прошедших армию и не имеющих боевого опыта. На горячую линию поступает много звонков. Некоторые случаи связаны с тем, что военкоматы не учитывали состояние человека при наличии медицинских документов. Будем разбираться», — отметила в разговоре с корреспондентом URA.RU Сударенко. По данным военкома, все мужчины до 35 лет, имеют опыт службы в армии. Призывник Антон Макеев отметил свой боевой настрой. Мужчина сказал, что уверен в России и том, что принимаемые решения верны. «Лучше мы туда, чем они сюда. Ну, и семьи, дети — хочется, чтобы они жили нормально в будущем. У меня трое детей: сын и дочь двойняшки, и маленький сын еще», — рассказал URA.RU другой мобилизованный. Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Как было заявлено, цели кампании совпадают с проходящей на Украине спецоперацией. Депутат Госдумы Владимир Павлов 26 сентября заявил, что первая волна призыва завершена: те, кто не получили повестки до 25 сентября, в ближайшее время их не получат. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко пообщалась с призывниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Утром 27 сентября из челябинского военкомата отправили первую группу мобилизованных граждан. Мужчины отправятся в Свердловскую область для прохождения боевого слаживания. Как сообщила URA.RU уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко, 35 человек выехали в Елань Свердловской области для обучения и боевого слаживания. «По данным военкома, нет ни одного случая мобилизации не прошедших армию и не имеющих боевого опыта. На горячую линию поступает много звонков. Некоторые случаи связаны с тем, что военкоматы не учитывали состояние человека при наличии медицинских документов. Будем разбираться», — отметила в разговоре с корреспондентом URA.RU Сударенко. По данным военкома, все мужчины до 35 лет, имеют опыт службы в армии. Призывник Антон Макеев отметил свой боевой настрой. Мужчина сказал, что уверен в России и том, что принимаемые решения верны. «Лучше мы туда, чем они сюда. Ну, и семьи, дети — хочется, чтобы они жили нормально в будущем. У меня трое детей: сын и дочь двойняшки, и маленький сын еще», — рассказал URA.RU другой мобилизованный. Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Как было заявлено, цели кампании совпадают с проходящей на Украине спецоперацией. Депутат Госдумы Владимир Павлов 26 сентября заявил, что первая волна призыва завершена: те, кто не получили повестки до 25 сентября, в ближайшее время их не получат.