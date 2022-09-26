26 сентября 2022

Из Челябинска отправили первую группу мобилизованных граждан: «Лучше мы туда, чем они сюда». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Военкомат отправка. Челябинск
Мужчины едут защищать своих близких Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Утром 27 сентября из челябинского военкомата отправили первую группу мобилизованных граждан. Мужчины отправятся в Свердловскую область для прохождения боевого слаживания. Как сообщила URA.RU уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко, 35 человек выехали в Елань Свердловской области для обучения и боевого слаживания.

«По данным военкома, нет ни одного случая мобилизации не прошедших армию и не имеющих боевого опыта. На горячую линию поступает много звонков. Некоторые случаи связаны с тем, что военкоматы не учитывали состояние человека при наличии медицинских документов. Будем разбираться», — отметила в разговоре с корреспондентом URA.RU Сударенко.

По данным военкома, все мужчины до 35 лет, имеют опыт службы в армии. Призывник Антон Макеев отметил свой боевой настрой. Мужчина сказал, что уверен в России и том, что принимаемые решения верны. «Лучше мы туда, чем они сюда. Ну, и семьи, дети — хочется, чтобы они жили нормально в будущем. У меня трое детей: сын и дочь двойняшки, и маленький сын еще», — рассказал URA.RU другой мобилизованный.

Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Как было заявлено, цели кампании совпадают с проходящей на Украине спецоперацией. Депутат Госдумы Владимир Павлов 26 сентября заявил, что первая волна призыва завершена: те, кто не получили повестки до 25 сентября, в ближайшее время их не получат.

Военкомат отправка. Челябинск
Фото:
Военкомат отправка. Челябинск
Фото:
Военкомат отправка. Челябинск
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко пообщалась с призывниками
Фото:

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Утром 27 сентября из челябинского военкомата отправили первую группу мобилизованных граждан. Мужчины отправятся в Свердловскую область для прохождения боевого слаживания. Как сообщила URA.RU уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко, 35 человек выехали в Елань Свердловской области для обучения и боевого слаживания. «По данным военкома, нет ни одного случая мобилизации не прошедших армию и не имеющих боевого опыта. На горячую линию поступает много звонков. Некоторые случаи связаны с тем, что военкоматы не учитывали состояние человека при наличии медицинских документов. Будем разбираться», — отметила в разговоре с корреспондентом URA.RU Сударенко. По данным военкома, все мужчины до 35 лет, имеют опыт службы в армии. Призывник Антон Макеев отметил свой боевой настрой. Мужчина сказал, что уверен в России и том, что принимаемые решения верны. «Лучше мы туда, чем они сюда. Ну, и семьи, дети — хочется, чтобы они жили нормально в будущем. У меня трое детей: сын и дочь двойняшки, и маленький сын еще», — рассказал URA.RU другой мобилизованный. Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Как было заявлено, цели кампании совпадают с проходящей на Украине спецоперацией. Депутат Госдумы Владимир Павлов 26 сентября заявил, что первая волна призыва завершена: те, кто не получили повестки до 25 сентября, в ближайшее время их не получат.
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