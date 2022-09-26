Глава челябинского района проводил мобилизованных: «Мы ждем вас с победой!». Видео

27 сентября 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Игорь Ишимов отметил, что частичная мобилизация является вынужденной мерой (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава Аргаяшского района Челябинской области Игорь Ишимов утром 27 сентября проводил первую группу мобилизованных граждан. Со словами напутствия Ишимов отметил, что воинов ждут дома с победой. «Победа — это вклад каждого из нас, и наша страна уже много раз доказывала, что мы сильная страна, когда мы все вместе. Поэтому, ребята, мы с вами. Я желаю вам крепости духа, боевого братства. Берегите себя, берегите наше землячество, будьте все вместе, знайте, что с вами не только родные, близкие и друзья, с вами весь район! Мы ждем вас, и ждем с победой!», — сказал Ишимов на церемонии отправки. Глава района отметил, что многие военнослужащие из Аргаяша сейчас находятся в зоне проведения спецоперации. Некоторые из них с 24 февраля не были в отпуске. Ишимов назвал проведение частичной мобилизации вынужденной мерой. По его словам, наступил час, когда «родина позвала на помощь, и надо подчиниться приказу главнокомандующего». В этот же день первые группы мобилизованных отправили из Нагайбакского района, Челябинска и Магнитогорска. Призванные отвечают всем критериям отбора. Их отправят в Елань для прохождения боевого слаживания. В рамках частичной мобилизации призовут около 300 тысяч человек. Как заявил президент РФ Владимир Путин, сейчас на Украине российским военнослужащим противостоит объединенный блок НАТО. Власти применяют все средства для защиты территориальной целостности государства.

Глава Аргаяшского района Челябинской области Игорь Ишимов утром 27 сентября проводил первую группу мобилизованных граждан. Со словами напутствия Ишимов отметил, что воинов ждут дома с победой. «Победа — это вклад каждого из нас, и наша страна уже много раз доказывала, что мы сильная страна, когда мы все вместе. Поэтому, ребята, мы с вами. Я желаю вам крепости духа, боевого братства. Берегите себя, берегите наше землячество, будьте все вместе, знайте, что с вами не только родные, близкие и друзья, с вами весь район! Мы ждем вас, и ждем с победой!», — сказал Ишимов на церемонии отправки. Глава района отметил, что многие военнослужащие из Аргаяша сейчас находятся в зоне проведения спецоперации. Некоторые из них с 24 февраля не были в отпуске. Ишимов назвал проведение частичной мобилизации вынужденной мерой. По его словам, наступил час, когда «родина позвала на помощь, и надо подчиниться приказу главнокомандующего». В этот же день первые группы мобилизованных отправили из Нагайбакского района, Челябинска и Магнитогорска. Призванные отвечают всем критериям отбора. Их отправят в Елань для прохождения боевого слаживания. В рамках частичной мобилизации призовут около 300 тысяч человек. Как заявил президент РФ Владимир Путин, сейчас на Украине российским военнослужащим противостоит объединенный блок НАТО. Власти применяют все средства для защиты территориальной целостности государства.