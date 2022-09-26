26 сентября 2022

Жители челябинских сел отправились на мобилизацию: «Дело каждого мужчины — защищать родину». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Военкомат отправка. Челябинск
Из военкомата мужчин отправят в Елань для прохождения боевого слаживания (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители нескольких сел Нагайбакского района Челябинской области утром 27 сентября отправились в военкомат в рамках частичной мобилизации. Всего для участия в спецоперации на Украине из района было призвано семь человек.

«Всем поселком меня провожали, попрощался с родными, с детьми. Я не отказываюсь. Конечно, страшно, но дело каждого мужчины — защищать родину», — цитирует одного из мобилизованных издание «Всходы».

Сначала получившие повестку отправятся в Верхнеуральский военкомат. Оттуда их отправят в Елань Свердловской области для прохождения обучения и боевого слаживания.

Из Челябинска и Магнитогорска 27 числа отправили в Елань порядка 80 человек. Все они не старше 35 лет, имеют опыт службы в армии.

Согласно указу о частичной мобилизации, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября, призыву подлежат 300 тысяч граждан. Основными критериями при отборе являются наличие боевого опыта, востребованная военно-учетная специальность и годность по состоянию здоровья.

Павел Кривонос до призыва работал сварщиком
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Павел Афанасьев служил в войсках МВД, долгое время работал в полиции
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Жители нескольких сел Нагайбакского района Челябинской области утром 27 сентября отправились в военкомат в рамках частичной мобилизации. Всего для участия в спецоперации на Украине из района было призвано семь человек. «Всем поселком меня провожали, попрощался с родными, с детьми. Я не отказываюсь. Конечно, страшно, но дело каждого мужчины — защищать родину», — цитирует одного из мобилизованных издание «Всходы». Сначала получившие повестку отправятся в Верхнеуральский военкомат. Оттуда их отправят в Елань Свердловской области для прохождения обучения и боевого слаживания. Из Челябинска и Магнитогорска 27 числа отправили в Елань порядка 80 человек. Все они не старше 35 лет, имеют опыт службы в армии. Согласно указу о частичной мобилизации, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября, призыву подлежат 300 тысяч граждан. Основными критериями при отборе являются наличие боевого опыта, востребованная военно-учетная специальность и годность по состоянию здоровья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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