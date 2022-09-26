Жители челябинских сел отправились на мобилизацию: «Дело каждого мужчины — защищать родину». Фото

27 сентября 2022 в 10:56 Размер текста - 17 +

Из военкомата мужчин отправят в Елань для прохождения боевого слаживания (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители нескольких сел Нагайбакского района Челябинской области утром 27 сентября отправились в военкомат в рамках частичной мобилизации. Всего для участия в спецоперации на Украине из района было призвано семь человек. «Всем поселком меня провожали, попрощался с родными, с детьми. Я не отказываюсь. Конечно, страшно, но дело каждого мужчины — защищать родину», — цитирует одного из мобилизованных издание «Всходы». Сначала получившие повестку отправятся в Верхнеуральский военкомат. Оттуда их отправят в Елань Свердловской области для прохождения обучения и боевого слаживания. Из Челябинска и Магнитогорска 27 числа отправили в Елань порядка 80 человек. Все они не старше 35 лет, имеют опыт службы в армии. Согласно указу о частичной мобилизации, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября, призыву подлежат 300 тысяч граждан. Основными критериями при отборе являются наличие боевого опыта, востребованная военно-учетная специальность и годность по состоянию здоровья. Павел Кривонос до призыва работал сварщиком Фото: «Новости Нагайбакского района» в «ВКонтакте» Павел Афанасьев служил в войсках МВД, долгое время работал в полиции Фото: «Новости Нагайбакского района» в «ВКонтакте»

Жители нескольких сел Нагайбакского района Челябинской области утром 27 сентября отправились в военкомат в рамках частичной мобилизации. Всего для участия в спецоперации на Украине из района было призвано семь человек. «Всем поселком меня провожали, попрощался с родными, с детьми. Я не отказываюсь. Конечно, страшно, но дело каждого мужчины — защищать родину», — цитирует одного из мобилизованных издание «Всходы». Сначала получившие повестку отправятся в Верхнеуральский военкомат. Оттуда их отправят в Елань Свердловской области для прохождения обучения и боевого слаживания. Из Челябинска и Магнитогорска 27 числа отправили в Елань порядка 80 человек. Все они не старше 35 лет, имеют опыт службы в армии. Согласно указу о частичной мобилизации, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября, призыву подлежат 300 тысяч граждан. Основными критериями при отборе являются наличие боевого опыта, востребованная военно-учетная специальность и годность по состоянию здоровья.