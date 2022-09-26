Семье мобилизованного челябинца отказали в кредитных каникулах

27 сентября 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Жена получившего повестку челябинца пожаловалась губернатору Алексею Текслеру (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Семье жительницы Челябинской области, муж которой получил повестку в армию в рамках частичной мобилизации, отказали в кредитных каникулах. Об этом она написала губернатору Алексею Текслеру в соцсети. «Сегодня мужу вручили повестку по мобилизации. В банке, который мы уведомили об этом, сказали, что никакие каникулы и прочее нам предоставить не могут. Муж является единственным источником дохода в нашей семье, и как выходить из ситуации, не представляю. Где все обещания президента по кредитам мобилизованных?» — написала Марина Хамидуллина в группе «Текслер, помоги!» во «Вконтакте». Женщина не ответила на вопрос корреспондента URA.RU в соцсети, о каком банке идет речь. По словам руководителя регионального исполкома ОНФ Дениса Рыжего, соответствующий закон будет принят в ближайшее время. «Группа депутатов и сенаторов 23 сентября внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении участникам специальной военной операции кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам на срок несения службы. Каникулы могут подразумевать как приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на период СВО, так и уменьшение размера платежей в течение льготного периода. В случае гибели участника спецоперации обязательства по кредиту прекращаются, но с учетом лимитов, которые определят ЦБ РФ и правительство», — заявил URA.RU Рыжий. Общероссийский народный фронт открыл на базе своих представительств центры содействия мобилизованным и членам их семей. В Челябинске обращения принимаются по адресу ул. Цвиллинга, 20, а также на электронную почту 74region@onf.ru и по телефону 264-64-14. Также уточнить информацию о частичной мобилизации можно по единой телефонной линии — 122. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семье жительницы Челябинской области, муж которой получил повестку в армию в рамках частичной мобилизации, отказали в кредитных каникулах. Об этом она написала губернатору Алексею Текслеру в соцсети. «Сегодня мужу вручили повестку по мобилизации. В банке, который мы уведомили об этом, сказали, что никакие каникулы и прочее нам предоставить не могут. Муж является единственным источником дохода в нашей семье, и как выходить из ситуации, не представляю. Где все обещания президента по кредитам мобилизованных?» — написала Марина Хамидуллина в группе «Текслер, помоги!» во «Вконтакте». Женщина не ответила на вопрос корреспондента URA.RU в соцсети, о каком банке идет речь. По словам руководителя регионального исполкома ОНФ Дениса Рыжего, соответствующий закон будет принят в ближайшее время. «Группа депутатов и сенаторов 23 сентября внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении участникам специальной военной операции кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам на срок несения службы. Каникулы могут подразумевать как приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на период СВО, так и уменьшение размера платежей в течение льготного периода. В случае гибели участника спецоперации обязательства по кредиту прекращаются, но с учетом лимитов, которые определят ЦБ РФ и правительство», — заявил URA.RU Рыжий. Общероссийский народный фронт открыл на базе своих представительств центры содействия мобилизованным и членам их семей. В Челябинске обращения принимаются по адресу ул. Цвиллинга, 20, а также на электронную почту 74region@onf.ru и по телефону 264-64-14. Также уточнить информацию о частичной мобилизации можно по единой телефонной линии — 122.