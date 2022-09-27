В Госдуме РФ согласились списать ипотеки и кредиты с части мобилизованных

27 сентября 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Части мобилизованным гражданам спишут долги по кредитам Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Госдуме согласились списать ипотеки и кредиты с части мобилизованных граждан. Списания касаются тех мобилизованных граждан, которые погибнут либо получат первую группу инвалидности. Об этом рассказал председатель комитет Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Если человек погиб или стал инвалидом первой группы он не платит по кредитам в банке либо МФО — ни на кого эти долги не перекладываются», — сказал Аксаков, выступая на пленарном заседании Госдумы. Его слова приводит ТАСС. По словам Аксакова, в текущей версии законопроекта это пока не обозначено. Ранее в Госдуму внесли законопроект о выплатах 300 тысяч рублей мобилизованным гражданам. Соответствующий документ опубликован на сайте базы законопроектов Госдумы. Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября. Данное решение связано с проведением спецоперации на территории Украины. Планируется призвать на службу порядка 300 тысяч человек, или 1% от всего резерва.

В Госдуме согласились списать ипотеки и кредиты с части мобилизованных граждан. Списания касаются тех мобилизованных граждан, которые погибнут либо получат первую группу инвалидности. Об этом рассказал председатель комитет Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Если человек погиб или стал инвалидом первой группы он не платит по кредитам в банке либо МФО — ни на кого эти долги не перекладываются», — сказал Аксаков, выступая на пленарном заседании Госдумы. Его слова приводит ТАСС. По словам Аксакова, в текущей версии законопроекта это пока не обозначено. Ранее в Госдуму внесли законопроект о выплатах 300 тысяч рублей мобилизованным гражданам. Соответствующий документ опубликован на сайте базы законопроектов Госдумы. Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября. Данное решение связано с проведением спецоперации на территории Украины. Планируется призвать на службу порядка 300 тысяч человек, или 1% от всего резерва.