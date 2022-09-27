Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территориям Донбасса после референдумов

Блинкен: США не запретят Украине применять западное оружие в месте проведения референдумов

28 сентября 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

В Вашингтоне намерены продолжить поддерживать Киев, заявил Энтони Блинкен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России США не запретят Украине применять западное оружие там, где шли референдумы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, в Вашингтоне намерены продолжить поддерживать Киев в данном направлении. «И я также одинаково ясно говорил о том, что у Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе территорию <…> И оружие, и военная техника, которые мы и многие другие страны предоставляем им [Украине], очень эффективно используется именно в этих целях», — сказал Блинкен. Так он отвечал на вопрос о том, позволят ли Вашингтон Киеву продолжать применять вооружения Запада против тех районов Украины, которые могут войти в состав России в результате голосования на референдумах. Госсекретаря США цитирует ТАСС. Он отметил, что ВСУ продолжат то, что «им необходимо делать, чтобы вернуть отнятые у них земли». По его словам, США продолжат поддерживать Украину в данном направлении. На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России. Так, в Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В ответ на это США и другие страны стали активно поддерживать Киев, поставляя на Украину вооружение. Ранее Блинкен заявлял, что общий объем помощи Украине с начала спецоперации превысил суммы в 10 млрд долларов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США не запретят Украине применять западное оружие там, где шли референдумы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, в Вашингтоне намерены продолжить поддерживать Киев в данном направлении. «И я также одинаково ясно говорил о том, что у Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе территорию <…> И оружие, и военная техника, которые мы и многие другие страны предоставляем им [Украине], очень эффективно используется именно в этих целях», — сказал Блинкен. Так он отвечал на вопрос о том, позволят ли Вашингтон Киеву продолжать применять вооружения Запада против тех районов Украины, которые могут войти в состав России в результате голосования на референдумах. Госсекретаря США цитирует ТАСС. Он отметил, что ВСУ продолжат то, что «им необходимо делать, чтобы вернуть отнятые у них земли». По его словам, США продолжат поддерживать Украину в данном направлении. На территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении в состав России. Так, в Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В ответ на это США и другие страны стали активно поддерживать Киев, поставляя на Украину вооружение. Ранее Блинкен заявлял, что общий объем помощи Украине с начала спецоперации превысил суммы в 10 млрд долларов.