NTV: банки Турции отказались работать с российскими картами «Мир»

28 сентября 2022 в 03:39 Размер текста - 17 +

Госбанки Турции вслед за частными отказались работать с картами «Мир» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Государственные банки Турции вслед за частными отказались работать с российскими картами «Мир». Об этом сообщает телеканал NTV, однако там отметили, что официальные источники еще не подтвердили такую информацию. «?? Bank и DenizBank объявили агентствам, что они прекратили использование приложения „Мир“. Вслед за двумя частными банками три государственных банка объявили о выходе из „Мира“», — сообщает телеканал NTV. Отмечается, что официальные источники пока не подтверждали данную информацию. Ранее США неоднократно угрожали Турции санкциями, если страна продолжит принимать российские карты «Мир». Эрдоган назвал это вмешательством во внутренние дела Москвы и Анкары. На фоне санкционных угроз несколько банков Турции приостановили работу с картами «Мир», сообщал RT. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить вопрос о продолжении использования российской платежной системы «Мир», чтобы сохранить большой туристический поток из РФ. Об этом сообщала турецкая газета Sabah.

Государственные банки Турции вслед за частными отказались работать с российскими картами «Мир». Об этом сообщает телеканал NTV, однако там отметили, что официальные источники еще не подтвердили такую информацию. «?? Bank и DenizBank объявили агентствам, что они прекратили использование приложения „Мир“. Вслед за двумя частными банками три государственных банка объявили о выходе из „Мира“», — сообщает телеканал NTV. Отмечается, что официальные источники пока не подтверждали данную информацию. Ранее США неоднократно угрожали Турции санкциями, если страна продолжит принимать российские карты «Мир». Эрдоган назвал это вмешательством во внутренние дела Москвы и Анкары. На фоне санкционных угроз несколько банков Турции приостановили работу с картами «Мир», сообщал RT. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить вопрос о продолжении использования российской платежной системы «Мир», чтобы сохранить большой туристический поток из РФ. Об этом сообщала турецкая газета Sabah.