В Кремле назвали причину запрета карт «Мир» в Турции

Запрет карт «Мир» в Турции вызван беспрецедентным давлением США. Работа с российской платежной системы вызвана рисками попадания под вторичные санкции, пояснил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Понятно, что банки и экономоператоры находятся под сильнейшим давлением США. Им угрожают вторичными санкциями для банковской системы. И это решение [отказ от „Мира“] принято под этим беспрецедентным давлением. Ситуация сложная, и нужно совместно искать пути противодействия этому давлению таким образом, чтобы не наносить вреда нашему торгов-экономическому сотрудничеству и не лишать комфортных условий наших многих миллионов российских туристов, которые ежегодно посещают Турцию», — заявил Песков.
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Запрет карт «Мир» в Турции вызван беспрецедентным давлением США. Работа с российской платежной системы вызвана рисками попадания под вторичные санкции, пояснил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Понятно, что банки и экономоператоры находятся под сильнейшим давлением США. Им угрожают вторичными санкциями для банковской системы. И это решение [отказ от „Мира“] принято под этим беспрецедентным давлением. Ситуация сложная, и нужно совместно искать пути противодействия этому давлению таким образом, чтобы не наносить вреда нашему торгов-экономическому сотрудничеству и не лишать комфортных условий наших многих миллионов российских туристов, которые ежегодно посещают Турцию», — заявил Песков. Карты «Мир» в Турции перестали принимать не только коммерческие, но и государственные банки. По информации СМИ, в стране не осталось банков, использующих российскую платежную системы.