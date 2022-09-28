В Кремле назвали причину запрета карт «Мир» в Турции

Кремль: карты «Мир» в Турции запрещены из-за риска вторичных санкций
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отказ Турции от карт «Мир» Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Запрет карт «Мир» в Турции вызван беспрецедентным давлением США. Работа с российской платежной системы вызвана рисками попадания под вторичные санкции, пояснил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Понятно, что банки и экономоператоры находятся под сильнейшим давлением США. Им угрожают вторичными санкциями для банковской системы. И это решение [отказ от „Мира“] принято под этим беспрецедентным давлением. Ситуация сложная, и нужно совместно искать пути противодействия этому давлению таким образом, чтобы не наносить вреда нашему торгов-экономическому сотрудничеству и не лишать комфортных условий наших многих миллионов российских туристов, которые ежегодно посещают Турцию», — заявил Песков.

Карты «Мир» в Турции перестали принимать не только коммерческие, но и государственные банки. По информации СМИ, в стране не осталось банков, использующих российскую платежную системы.

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Запрет карт «Мир» в Турции вызван беспрецедентным давлением США. Работа с российской платежной системы вызвана рисками попадания под вторичные санкции, пояснил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Понятно, что банки и экономоператоры находятся под сильнейшим давлением США. Им угрожают вторичными санкциями для банковской системы. И это решение [отказ от „Мира“] принято под этим беспрецедентным давлением. Ситуация сложная, и нужно совместно искать пути противодействия этому давлению таким образом, чтобы не наносить вреда нашему торгов-экономическому сотрудничеству и не лишать комфортных условий наших многих миллионов российских туристов, которые ежегодно посещают Турцию», — заявил Песков. Карты «Мир» в Турции перестали принимать не только коммерческие, но и государственные банки. По информации СМИ, в стране не осталось банков, использующих российскую платежную системы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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