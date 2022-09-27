Махонин лично проводит пермских мобилизованных

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 29 сентября пример участие в отправке очередного эшелона мобилизованных жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
«Завтра, 29 сентября, в 16:00 со Сборного пункта Военного комиссариата Пермского края состоится отправка очередного эшелона жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации, для прохождения подготовки в учебном центре. Участие в мероприятии примет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — говорится в сообщении.
Первый эшелон с мобилизованными ушел 26 сентября. Среди них был депутат молодежного парламента Пермского края Сергей Костин. Ожидается, что отправка продолжится до конца недели. Президент РФ обьявил о частичной мобилизации 21 сентября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации Украины.
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