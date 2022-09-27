27 сентября 2022

Махонин лично проводит пермских мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День знаний в Пермском университете. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин будет присутствовать при отправлении мобилизованных пермяков Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 29 сентября пример участие в отправке очередного эшелона мобилизованных жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Завтра, 29 сентября, в 16:00 со Сборного пункта Военного комиссариата Пермского края состоится отправка очередного эшелона жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации, для прохождения подготовки в учебном центре. Участие в мероприятии примет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — говорится в сообщении.

Первый эшелон с мобилизованными ушел 26 сентября. Среди них был депутат молодежного парламента Пермского края Сергей Костин. Ожидается, что отправка продолжится до конца недели. Президент РФ обьявил о частичной мобилизации 21 сентября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации Украины.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 29 сентября пример участие в отправке очередного эшелона мобилизованных жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. «Завтра, 29 сентября, в 16:00 со Сборного пункта Военного комиссариата Пермского края состоится отправка очередного эшелона жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации, для прохождения подготовки в учебном центре. Участие в мероприятии примет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — говорится в сообщении. Первый эшелон с мобилизованными ушел 26 сентября. Среди них был депутат молодежного парламента Пермского края Сергей Костин. Ожидается, что отправка продолжится до конца недели. Президент РФ обьявил о частичной мобилизации 21 сентября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...