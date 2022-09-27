Махонин лично проводит пермских мобилизованных

28 сентября 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин будет присутствовать при отправлении мобилизованных пермяков Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 29 сентября пример участие в отправке очередного эшелона мобилизованных жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. «Завтра, 29 сентября, в 16:00 со Сборного пункта Военного комиссариата Пермского края состоится отправка очередного эшелона жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации, для прохождения подготовки в учебном центре. Участие в мероприятии примет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — говорится в сообщении. Первый эшелон с мобилизованными ушел 26 сентября. Среди них был депутат молодежного парламента Пермского края Сергей Костин. Ожидается, что отправка продолжится до конца недели. Президент РФ обьявил о частичной мобилизации 21 сентября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации Украины.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 29 сентября пример участие в отправке очередного эшелона мобилизованных жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. «Завтра, 29 сентября, в 16:00 со Сборного пункта Военного комиссариата Пермского края состоится отправка очередного эшелона жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации, для прохождения подготовки в учебном центре. Участие в мероприятии примет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — говорится в сообщении. Первый эшелон с мобилизованными ушел 26 сентября. Среди них был депутат молодежного парламента Пермского края Сергей Костин. Ожидается, что отправка продолжится до конца недели. Президент РФ обьявил о частичной мобилизации 21 сентября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации Украины.