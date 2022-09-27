Депутат ГД Лисовский объяснил, кто решает вопрос о «брони» от мобилизации

Депутат Госдумы Сергей Лисовский: губернаторы могут принимать решения о предоставлении «брони» от частичной мобилизации

28 сентября 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Сергей Лисовский рассказал, кто и как может составлять списки на «бронь» от частичной мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат Государственной Думы от Курганской области Сергей Лисовский рассказал, что губернаторы регионов могут принимать решения о предоставлении «брони» от частичной мобилизации для тех или иных специалистов. Такое разъяснение предоставило Министерство обороны страны. Об этом политик сообщил URA.RU. Ранее Лисовский поддержал обращение комитета по аграрным вопросам к Минобороны о «брони» для аграриев. «В Министерстве обороны разъяснили, что губернаторы регионов возглавляют мобилизационные комиссии и могут выбирать приоритеты для мобилизации и выдачи „брони“ от нее. Так как каждый глава знает специфику своей территории и может на уровне субъекта принять данное решение. При этом губернаторы должны выполнить план по призыву, который установило Минобороны», — подчеркнул депутат Госдумы. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с решением о «брони» для сотрудников тех или иных компаний на уровне региона. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Лисовский поддержал обращение комитета по аграрным вопросам федерального парламента к Минобороны о «брони» для аграриев в рамках частичной мобилизации. По словам депутата, подобные обращения поступили от всех регионов. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Ранее начальник отдела военного комиссариата по Кургану, подполковник Сергей Васильев объяснял, что призывников отбирают, учитывая военно-учетные специальности, возраст и боевой опыт. С 24 февраля России проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как отмечал Путин, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Государственной Думы от Курганской области Сергей Лисовский рассказал, что губернаторы регионов могут принимать решения о предоставлении «брони» от частичной мобилизации для тех или иных специалистов. Такое разъяснение предоставило Министерство обороны страны. Об этом политик сообщил URA.RU. Ранее Лисовский поддержал обращение комитета по аграрным вопросам к Минобороны о «брони» для аграриев. «В Министерстве обороны разъяснили, что губернаторы регионов возглавляют мобилизационные комиссии и могут выбирать приоритеты для мобилизации и выдачи „брони“ от нее. Так как каждый глава знает специфику своей территории и может на уровне субъекта принять данное решение. При этом губернаторы должны выполнить план по призыву, который установило Минобороны», — подчеркнул депутат Госдумы. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с решением о «брони» для сотрудников тех или иных компаний на уровне региона. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Лисовский поддержал обращение комитета по аграрным вопросам федерального парламента к Минобороны о «брони» для аграриев в рамках частичной мобилизации. По словам депутата, подобные обращения поступили от всех регионов. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Ранее начальник отдела военного комиссариата по Кургану, подполковник Сергей Васильев объяснял, что призывников отбирают, учитывая военно-учетные специальности, возраст и боевой опыт. С 24 февраля России проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как отмечал Путин, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.