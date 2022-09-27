В Сургуте проводили первых мобилизованных на фронт. Видео

28 сентября 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

После построения перед отправкой призывникам дали 15 минут на прощание с близкими Фото: Елена Хабарова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Сургуте (ХМАО) проводили первых мобилизованных жителей города. С пункта сбора военнослужащие поедут в военные части в другие регионы перед отправкой в зону специальной операции на Донбасс, передает корреспондент URA.RU. «У каждого поколения свой долг и свои задачи. Сегодня настало время не подвести наших дедов и прадедов, защитить наших близких и любимых. Ребята, мы гордимся вами. Когда вы будете выполнять тяжелую, но нужную работу, знайте: все, что надо для ваших близких, мы сделаем», — обратился к мобилизованным мэр Сургута Андрей Филатов. Перед отправкой военнослужащим дали 15 минут, чтобы попрощаться с родными и близкими. По словам призывников, с которыми удалось пообщаться на месте корреспонденту агентства, перед отправкой на Донбасс для обучения их доставят в военные части Омской, Тюменской, а также Свердловской областей. «От „Ледового дворца спорта“, где находится мобилизационный пункт, отправилось восемь автобусов с призывниками», — передает журналист URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что в военкомате ХМАО назвали срок окончания мобилизации в регионе. Планируется, что она будет продолжаться около месяца до полной комплектации наряда, назначенного региону. Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале мобилизации 21 сентября. На военную службу в помощь российской армии на специальную военную операцию призовут около 300 тысяч человек. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте (ХМАО) проводили первых мобилизованных жителей города. С пункта сбора военнослужащие поедут в военные части в другие регионы перед отправкой в зону специальной операции на Донбасс, передает корреспондент URA.RU. «У каждого поколения свой долг и свои задачи. Сегодня настало время не подвести наших дедов и прадедов, защитить наших близких и любимых. Ребята, мы гордимся вами. Когда вы будете выполнять тяжелую, но нужную работу, знайте: все, что надо для ваших близких, мы сделаем», — обратился к мобилизованным мэр Сургута Андрей Филатов. Перед отправкой военнослужащим дали 15 минут, чтобы попрощаться с родными и близкими. По словам призывников, с которыми удалось пообщаться на месте корреспонденту агентства, перед отправкой на Донбасс для обучения их доставят в военные части Омской, Тюменской, а также Свердловской областей. «От „Ледового дворца спорта“, где находится мобилизационный пункт, отправилось восемь автобусов с призывниками», — передает журналист URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что в военкомате ХМАО назвали срок окончания мобилизации в регионе. Планируется, что она будет продолжаться около месяца до полной комплектации наряда, назначенного региону. Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале мобилизации 21 сентября. На военную службу в помощь российской армии на специальную военную операцию призовут около 300 тысяч человек. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.