В Дании сообщили, что оба «Северных потока» опустеют к воскресенью 28 сентября 2022 в 20:46 Размер текста - 17 + На данный момент оба «Северный потока» опустели наполовину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Поврежденные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут опустеть к воскресенью, 2 октября. Об этом сообщил глава Датского энергетического агентства Кристоффер Ботцау. По его словам, из-за утечки в трубах осталось менее половины газа. «Более половины газа в поврежденных газопроводах „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“ утекло из трубы. Оставшийся объем, как ожидается, будет израсходован к воскресенью», — сообщает Reuters со ссылкой на Кристоффера Ботцау. Ранее на «Северном потоке — 2» резко упало давление. На обоих нитках, обнаружены физические повреждения газопровода. Оператор заявил, что это беспрецедентная авария. В Кремле отвергли идею США о том, что повреждение трубопроводов является актом саботажа со стороны РЫ. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике Жозепа Борреля, инциденты на «Северных потоках» стали результатами преднамеренных действий. По данным издания Der Tagesspiegel, в Германии опасаются, что оба газопровода уничтожены навсегда. Поврежденные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут опустеть к воскресенью, 2 октября. Об этом сообщил глава Датского энергетического агентства Кристоффер Ботцау. По его словам, из-за утечки в трубах осталось менее половины газа. «Более половины газа в поврежденных газопроводах „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“ утекло из трубы. Оставшийся объем, как ожидается, будет израсходован к воскресенью», — сообщает Reuters со ссылкой на Кристоффера Ботцау. Ранее на «Северном потоке — 2» резко упало давление. На обоих нитках, обнаружены физические повреждения газопровода. Оператор заявил, что это беспрецедентная авария. В Кремле отвергли идею США о том, что повреждение трубопроводов является актом саботажа со стороны РЫ. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике Жозепа Борреля, инциденты на «Северных потоках» стали результатами преднамеренных действий. По данным издания Der Tagesspiegel, в Германии опасаются, что оба газопровода уничтожены навсегда. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям