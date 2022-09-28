В Дании сообщили, что оба «Северных потока» опустеют к воскресенью

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На данный момент оба «Северный потока» опустели наполовину Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Поврежденные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут опустеть к воскресенью, 2 октября. Об этом сообщил глава Датского энергетического агентства Кристоффер Ботцау. По его словам, из-за утечки в трубах осталось менее половины газа.

«Более половины газа в поврежденных газопроводах „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“ утекло из трубы. Оставшийся объем, как ожидается, будет израсходован к воскресенью», — сообщает Reuters со ссылкой на Кристоффера Ботцау.

Ранее на «Северном потоке — 2» резко упало давление. На обоих нитках, обнаружены физические повреждения газопровода. Оператор заявил, что это беспрецедентная авария. В Кремле отвергли идею США о том, что повреждение трубопроводов является актом саботажа со стороны РЫ. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике Жозепа Борреля, инциденты на «Северных потоках» стали результатами преднамеренных действий. По данным издания Der Tagesspiegel, в Германии опасаются, что оба газопровода уничтожены навсегда.

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Поврежденные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут опустеть к воскресенью, 2 октября. Об этом сообщил глава Датского энергетического агентства Кристоффер Ботцау. По его словам, из-за утечки в трубах осталось менее половины газа. «Более половины газа в поврежденных газопроводах „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“ утекло из трубы. Оставшийся объем, как ожидается, будет израсходован к воскресенью», — сообщает Reuters со ссылкой на Кристоффера Ботцау. Ранее на «Северном потоке — 2» резко упало давление. На обоих нитках, обнаружены физические повреждения газопровода. Оператор заявил, что это беспрецедентная авария. В Кремле отвергли идею США о том, что повреждение трубопроводов является актом саботажа со стороны РЫ. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике Жозепа Борреля, инциденты на «Северных потоках» стали результатами преднамеренных действий. По данным издания Der Tagesspiegel, в Германии опасаются, что оба газопровода уничтожены навсегда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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