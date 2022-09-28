Die Zeit: Германия предоставляет Украине разведданные о передвижении ВС РФ

29 сентября 2022 в 00:19 Размер текста - 17 +

Германия поставляет Украине не только оружие, но и разведданные о войсках РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Федеральная разведывательная служба Германии снабжает киевские власти данными, в частности, о передвижении Вооруженных сил РФ (ВС РФ) на территории Украины. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники. «Правительство Германии не только поставляет Украине военную технику, но и полезную разведывательную информацию. Результаты анализа и разведки, включая геоданные, могут быть включены в военное планирование и помочь украинской армии оценить боеспособность и моральный дух российских подразделений или определить их позиции», — утверждает издание. По данным авторов, разведданные о российской армии получает Федеральная разведывательная служба при помощи спутниковых снимков, а также перехваченных радиосообщений и звонков. Однако оговаривается, что официального подтверждения этой информации нет, поскольку кабмин ФРГ никогда не комментирует работу спецслужб. Работу разведывательных спецслужб на Украине в последнее время усилии и Соединенные Штаты, писало Politico. Сообщалось, что Пентагон усилил меры разведки в космосе, воздухе и киберпространстве, чтобы понять готовность России к применению ядерного оружия. Страны Запада, в том числе и Германия, оказывают помощь Украине в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации страны. В МИДе РФ предостерегли союзников Киева от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку к опасной черте.

Федеральная разведывательная служба Германии снабжает киевские власти данными, в частности, о передвижении Вооруженных сил РФ (ВС РФ) на территории Украины. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники. «Правительство Германии не только поставляет Украине военную технику, но и полезную разведывательную информацию. Результаты анализа и разведки, включая геоданные, могут быть включены в военное планирование и помочь украинской армии оценить боеспособность и моральный дух российских подразделений или определить их позиции», — утверждает издание. По данным авторов, разведданные о российской армии получает Федеральная разведывательная служба при помощи спутниковых снимков, а также перехваченных радиосообщений и звонков. Однако оговаривается, что официального подтверждения этой информации нет, поскольку кабмин ФРГ никогда не комментирует работу спецслужб. Работу разведывательных спецслужб на Украине в последнее время усилии и Соединенные Штаты, писало Politico. Сообщалось, что Пентагон усилил меры разведки в космосе, воздухе и киберпространстве, чтобы понять готовность России к применению ядерного оружия. Страны Запада, в том числе и Германия, оказывают помощь Украине в рамках российской спецоперации по денацификации и демилитаризации страны. В МИДе РФ предостерегли союзников Киева от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку к опасной черте.