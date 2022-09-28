Судьбой пропавшей пермячки обеспокоены родственники и близкие, они обратились в полицию Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На территории Пермского края разыскивают сотрудницу клининговой компании, пропавшую больше месяца назад. Такая информация появилась в СМИ. В конце августа около семи вечера она вышла из общежития по улице Островского в Перми, и больше ее никто не видел.

«В Прикамье разыскивают 38-летнюю девушку, потерявшуюся больше месяца назад. Ее рост примерно 170 — 175 см, она худощавого телосложения, брюнетка, волосы до плеч, глаза карие. Особые приметы: выраженный второй подбородок (на нем — шрам) и татуировка в виде короны на левой руке», — указано на сайте портал 59.RU.

Пермскому изданию удалось выяснить, что пропавшая работала вахтовым методом. Две недели в месяц находилась в краевой столице, две недели — дома в селе Юговском (Пермский край). Не знают о местонахождении девушки ни там, ни там. В день пропажи она была одета в белую футболку, черную ветровку и черные брюки. На ногах — черные кроссовки с толстой подошвой.

URA.RU писало ранее, что в Прикамье объявили о поисках девочки-подростка, которая бесследно исчезла вечером 14 сентября. На следующий день ее нашли. Также корреспонденты агентства сообщали о пропавшем мужчине. 67-летний пенсионер ушел из дома и пропал без вести.