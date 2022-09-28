РБК: Россия распродаст долги других стран

29 сентября 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

Россия изменит механизм выплат долгов иностранными государствами Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ввиду жестких санкций со стороны Запада, которые ограничили межгосударственные расчеты России с зарубежными странами в долларах и евро, в 2023 году правительство РФ получит право принимать решения по уступке прав требования к иностранным государствам по их долгам. Эти долги могут быть выкуплены неподсанкционными лицами. «Правительство в 2023 году вправе заключать соглашения об уступке прав требования по внешним долговым требованиям РФ к иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам», — пишет РБК со ссылкой на материалы к проекту бюджета. Согласно ним, внешние долговые обязательства перед РФ, которые стало затруднительно обслуживать из-за санкций, могут быть переуступлены Москвой структурам, работающим в странах-должниках. Предполагается, что такая мера позволит правительству принимать оперативные решения для стабильных поступлений задолженностей в федеральный бюджет. Запад ввел масштабные санкции в отношении России с началом спецоперации по защите Донбасса. Целью этих мер, по словам президента РФ Владимира Путина, является «отмена России». В частности, в феврале управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело запрет на осуществление операций с российским ЦБ, Минфином и Фондом национального благосостояния, передает RT. Кроме того, США отказались продлевать срок действия лицензии, которая позволяет РФ обслуживать внешний долг. В ответ на это в Госдуме заявили, что Россия будет производить платежи по государственным долговым обязательствам только в национальной валюте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ввиду жестких санкций со стороны Запада, которые ограничили межгосударственные расчеты России с зарубежными странами в долларах и евро, в 2023 году правительство РФ получит право принимать решения по уступке прав требования к иностранным государствам по их долгам. Эти долги могут быть выкуплены неподсанкционными лицами. «Правительство в 2023 году вправе заключать соглашения об уступке прав требования по внешним долговым требованиям РФ к иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам», — пишет РБК со ссылкой на материалы к проекту бюджета. Согласно ним, внешние долговые обязательства перед РФ, которые стало затруднительно обслуживать из-за санкций, могут быть переуступлены Москвой структурам, работающим в странах-должниках. Предполагается, что такая мера позволит правительству принимать оперативные решения для стабильных поступлений задолженностей в федеральный бюджет. Запад ввел масштабные санкции в отношении России с началом спецоперации по защите Донбасса. Целью этих мер, по словам президента РФ Владимира Путина, является «отмена России». В частности, в феврале управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело запрет на осуществление операций с российским ЦБ, Минфином и Фондом национального благосостояния, передает RT. Кроме того, США отказались продлевать срок действия лицензии, которая позволяет РФ обслуживать внешний долг. В ответ на это в Госдуме заявили, что Россия будет производить платежи по государственным долговым обязательствам только в национальной валюте.