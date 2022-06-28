Госдума поддержала идею оплачивать госдолг РФ в рублях

28 июня 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Ранее госдолг необходимо было выплачивать только в иностранной валюте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия будет производить платежи по государственным долговым обязательствам в национальной валюте. Предложенный правительством РФ законопроект об этом принят Госдумой в первом чтении. «Законопроект предусматривает возможность осуществления расчетов по внешним облигационным займам в валюте РФ», — говорится в пояснительной записке к документу. Он опубликован на официальном портале правовых актов. Причиной стало решение властей США не продлевать лицензию на платежи в долларах США по госдолгу РФ и санкции против центрального депозитария платежей РФ, из-за чего стала невозможной оплата госдолга в евро. Также документ приостанавливает до 1 января 2023 года предусмотренное Бюджетным кодексом обязательство выплачивать госдолг в иностранной валюте. Ранее выплаты по двум евробондам не дошли до держателей облигаций. Из-за этого международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что РФ допустила по ним дефолт. При этом Минфин РФ ранее дал понять, что Россия производит платежи, что не может считаться дефолтом. Запад вводит санкции в отношении России с начала спецоперации по защите Донбасса. Целью этих мер, по словам президента РФ, является «отмена России». При этом санкции бьют и по тем странам, которые их вводят. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия будет производить платежи по государственным долговым обязательствам в национальной валюте. Предложенный правительством РФ законопроект об этом принят Госдумой в первом чтении. «Законопроект предусматривает возможность осуществления расчетов по внешним облигационным займам в валюте РФ», — говорится в пояснительной записке к документу. Он опубликован на официальном портале правовых актов. Причиной стало решение властей США не продлевать лицензию на платежи в долларах США по госдолгу РФ и санкции против центрального депозитария платежей РФ, из-за чего стала невозможной оплата госдолга в евро. Также документ приостанавливает до 1 января 2023 года предусмотренное Бюджетным кодексом обязательство выплачивать госдолг в иностранной валюте. Ранее выплаты по двум евробондам не дошли до держателей облигаций. Из-за этого международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что РФ допустила по ним дефолт. При этом Минфин РФ ранее дал понять, что Россия производит платежи, что не может считаться дефолтом. Запад вводит санкции в отношении России с начала спецоперации по защите Донбасса. Целью этих мер, по словам президента РФ, является «отмена России». При этом санкции бьют и по тем странам, которые их вводят.