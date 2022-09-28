28 сентября 2022

Десятки пермяков за три месяца пожелали вступить в ЧВК «Вагнер»

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, стрельба, война, добровольцы, выстрел, спецоперация, чвк, СВО, наемники
По словам источника, в ЧВК хотят вступить более ста человек Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Десятки пермяков изъявили желание вступить в частную военную компанию «Вагнер» после начала активной рекламной кампании, которую ЧВК развернула в регионе. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил источник, связанный с указанной ЧВК.

«Точную цифру назвать не могу, но скажу, что желающих [вступить ЧВК „Вагнер“] больше ста человек. Люди стали активно звонить после того, как реклама появилась», — сказал источник. По его словам, обратившимся по телефону разъясняют дальнейшие действия по приему в ЧВК.

Группа «ЧВК „Вагнер“ Пермский край» была создана в соцсети «ВКонтакте» в конце июня. Билборды с призывом вступать в частную военную компанию появились на центральных улицах Перми. В опубликованной информации указано, что ЧВК «Вагнер» требуются инженеры-механики, водители фур в зону СВО, специалисты по диагностике, ремонту и обслуживанию вооружения.

О старте спецоперации было объявлено в конце февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная цель — это денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных жителей Донбасса.

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Десятки пермяков изъявили желание вступить в частную военную компанию «Вагнер» после начала активной рекламной кампании, которую ЧВК развернула в регионе. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщил источник, связанный с указанной ЧВК. «Точную цифру назвать не могу, но скажу, что желающих [вступить ЧВК „Вагнер“] больше ста человек. Люди стали активно звонить после того, как реклама появилась», — сказал источник. По его словам, обратившимся по телефону разъясняют дальнейшие действия по приему в ЧВК. Группа «ЧВК „Вагнер“ Пермский край» была создана в соцсети «ВКонтакте» в конце июня. Билборды с призывом вступать в частную военную компанию появились на центральных улицах Перми. В опубликованной информации указано, что ЧВК «Вагнер» требуются инженеры-механики, водители фур в зону СВО, специалисты по диагностике, ремонту и обслуживанию вооружения. О старте спецоперации было объявлено в конце февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная цель — это денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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