Омбудсмен ХМАО взяла на контроль размещение мобилизованных югорчан в Елани

29 сентября 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Казарм в Елани хватило не для всех прибывших призывников Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова взяла на контроль размещение мобилизованных югорчан в воинской части в Елани. Об этом Стребкова рассказала корреспонденту URA.RU по телефону. «После получения жалобы по Елани от призывников из ХМАО проблема нехватки места в казарме взята на контроль. Военная часть, по словам уполномоченного по правам человека Свердловской области, не смогла подготовиться к приему такого количества мобилизованных, которое прибыло в учебный центр в первые два дня, поскольку сроки были очень сжатые. Сегодня меня заверили, что дополнительные места оборудовали и проблему решили», — прокомментировала Стребкова корреспонденту URA.RU. Первые мобилизованнные из ХМАО начали прибывать для обучения и боевого слаживания на сборный пункт в военную часть, расположенную в Елани, 27 сентября. Они пожаловались омбудсмену на нехватку спальных мест и неготовность казарм. По словам Стребковой, уполномоченный по Свердловской области пояснил, что военную часть, которая предусмотрена для размещения 3,5 тысяч человек, в экстренном порядке пришлось переоборудовать для 7 тысяч. Кроме учебных центров Свердловской области, югорчан отправляют в Омскую и Тюменскую. «Готовность этих военных частей тоже взята на контроль, их тщательно проверяют. Если поступят какие-либо жалобы, эти вопросы будут также решены в оперативном порядке», — подчеркнула Стребкова. Ранее URA.RU писало о жалобах военнослужащих из Перми на размещение их учебном центре в Елани. Мобилизованные сняли видео, где в зале нет свободных мест, а некоторые прибывшие расположились на полу. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова взяла на контроль размещение мобилизованных югорчан в воинской части в Елани. Об этом Стребкова рассказала корреспонденту URA.RU по телефону. «После получения жалобы по Елани от призывников из ХМАО проблема нехватки места в казарме взята на контроль. Военная часть, по словам уполномоченного по правам человека Свердловской области, не смогла подготовиться к приему такого количества мобилизованных, которое прибыло в учебный центр в первые два дня, поскольку сроки были очень сжатые. Сегодня меня заверили, что дополнительные места оборудовали и проблему решили», — прокомментировала Стребкова корреспонденту URA.RU. Первые мобилизованнные из ХМАО начали прибывать для обучения и боевого слаживания на сборный пункт в военную часть, расположенную в Елани, 27 сентября. Они пожаловались омбудсмену на нехватку спальных мест и неготовность казарм. По словам Стребковой, уполномоченный по Свердловской области пояснил, что военную часть, которая предусмотрена для размещения 3,5 тысяч человек, в экстренном порядке пришлось переоборудовать для 7 тысяч. Кроме учебных центров Свердловской области, югорчан отправляют в Омскую и Тюменскую. «Готовность этих военных частей тоже взята на контроль, их тщательно проверяют. Если поступят какие-либо жалобы, эти вопросы будут также решены в оперативном порядке», — подчеркнула Стребкова. Ранее URA.RU писало о жалобах военнослужащих из Перми на размещение их учебном центре в Елани. Мобилизованные сняли видео, где в зале нет свободных мест, а некоторые прибывшие расположились на полу. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта.