В ЯНАО не могут дозвониться на линию для мобилизованных по ошибке

Ошибочно мобилизованные жители ЯНАО и их родственники не могут дозвониться на горячую линию ОНФ, созданную специально для решения данного вопроса, сообщили читатели URA.RU. Журналисты агентства проверили информацию — поговорить с представителями общественного объединения удалось спустя 40 минут и полсотни попыток дозвона.
«Дозвониться очень тяжело. Нужно набирать номер буквально каждую минуту, чтобы поймать момент, когда на том конце трубки закончат один разговор и не приступят к другому. Понятно, что люди не выдерживают и оставляют попытки, которые считают бесполезными», — рассказывает корреспондент.
В ямальском отделение ОНФ агентству объяснили, что на линии работает всего один телефон и в среднем на каждого позвонившего уходит по 15 минут. Кроме того, приходят и лично. «Понимаю, что очень много людей не могут до нас дозвониться. Хочу сказать, что мы делаем от нас все возможное, остаемся без обедов, без вечеров [дома]. Звонки, по факту не заканчиваются, просто уже надо идти домой спать», — сообщил глава реготделения ОНФ Иван Новицкий.
Он также отметил, что если люди не могут дозвониться, то они могут отправить свое обращение на электронную почту или в соцсетях. ОНФ отрабатывает все жалобы ямальцев и не имеет значения в какой форме они поступили.
С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. От Ямала должны быть призваны 920 человек. С 24 февраля российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, чтобы защитить мирное население Донбасса.
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Ошибочно мобилизованные жители ЯНАО и их родственники не могут дозвониться на горячую линию ОНФ, созданную специально для решения данного вопроса, сообщили читатели URA.RU. Журналисты агентства проверили информацию — поговорить с представителями общественного объединения удалось спустя 40 минут и полсотни попыток дозвона. «Дозвониться очень тяжело. Нужно набирать номер буквально каждую минуту, чтобы поймать момент, когда на том конце трубки закончат один разговор и не приступят к другому. Понятно, что люди не выдерживают и оставляют попытки, которые считают бесполезными», — рассказывает корреспондент. В ямальском отделение ОНФ агентству объяснили, что на линии работает всего один телефон и в среднем на каждого позвонившего уходит по 15 минут. Кроме того, приходят и лично. «Понимаю, что очень много людей не могут до нас дозвониться. Хочу сказать, что мы делаем от нас все возможное, остаемся без обедов, без вечеров [дома]. Звонки, по факту не заканчиваются, просто уже надо идти домой спать», — сообщил глава реготделения ОНФ Иван Новицкий. Он также отметил, что если люди не могут дозвониться, то они могут отправить свое обращение на электронную почту или в соцсетях. ОНФ отрабатывает все жалобы ямальцев и не имеет значения в какой форме они поступили. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. От Ямала должны быть призваны 920 человек. С 24 февраля российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, чтобы защитить мирное население Донбасса.