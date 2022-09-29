Противостояние между Алексеем Севастьяновым и силовиками растянулось почти на пять лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело бывшего уполномоченного по права человека в Челябинской области Алексея Севастьянова окончательно закрыто, сообщил он URA.RU. Экс-омбудсмена обвиняли в мошенничестве с получением 3 млн рублей из бюджета на покупку коров.

«Предварительным следствием не добыто достаточных доказательств попытки противоправного и безвозмездного изъятия Севастьяновым А. М. бюджетных денежных средств при формировании заявки на получение гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. На основании изложенного, органы предварительного следствия приходят к выводу об отсутствии в действиях Севастьянова состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ст. 159 УК РФ, поскольку предварительным следствием не установлены обязательные признаки указанного преступного деяния. Уголовное преследование в отношении Севастьянова и уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием состава преступления», — говорится в постановлении о прекращении дела (копия имеется в распоряжении URA.RU).

По версии следствия, Севастьянов пытался обманом получить субсидию на развитие фермерского хозяйства: скот он приобрел в апреле 2017 года, а сделку оформил в декабре. Сам экс-омбудсмен пояснил URA.RU, что хотел сэкономить время, чтобы попасть в госпрограмму и успеть построить молочную ферму. Денег он не получил, но гособвинитель требовал для него 3,5 года колонии и штраф в 800 тыс. рублей.

Центральный райсуд Челябинска ограничился двумя годами лишения свободы условно. Но в апелляционной инстанции защита Севастьянова доказала, что при расследовании дела были допущены серьезные нарушения. В октябре 2020 года приговор отменили, материалы дела вернули в прокуратуру. Однако до сих пор силовики не теряли надежды на успех: за пять лет Севастьянову успели предъявить почти полтора десятка обвинений в различной редакции.

Уголовное дело в отношении экс-омбудсмена по Челябинской области закрыто