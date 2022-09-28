28 сентября 2022

В аэропорту Нового Уренгоя полиция задержала пьяного дебошира

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Судебное заседание по избранию меры пресечения для Молчанова Олега. Курган, полиция, задержание
Пассажир ругался матом и не реагировал на замечания Фото:

Сотрудниками линейного пункта полиции в аэропорту города Новый Уренгой (ЯНАО) был задержан 40-летний житель Алтайского края. Как сообщила 29 сентября пресс-служба Уральского УМВД на транспорте, мужчину пришлось снять с рейса, влетавшего в Новосибирск.

«Нарушитель во время посадки на борт самолета находился по внешним признакам в состоянии опьянения, выражался грубой нецензурной бранью в отношении других пассажиров, никак не реагируя на замечания борт проводников, осуществляющих посадку на рейс. Авиакомпанией нарушителю было отказано в перелете», — говорится в сообщении пресс-службы.

Нарушитель был доставлен в дежурную часть линейного пункта полиции. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство».

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Сотрудниками линейного пункта полиции в аэропорту города Новый Уренгой (ЯНАО) был задержан 40-летний житель Алтайского края. Как сообщила 29 сентября пресс-служба Уральского УМВД на транспорте, мужчину пришлось снять с рейса, влетавшего в Новосибирск. «Нарушитель во время посадки на борт самолета находился по внешним признакам в состоянии опьянения, выражался грубой нецензурной бранью в отношении других пассажиров, никак не реагируя на замечания борт проводников, осуществляющих посадку на рейс. Авиакомпанией нарушителю было отказано в перелете», — говорится в сообщении пресс-службы. Нарушитель был доставлен в дежурную часть линейного пункта полиции. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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