В аэропорту Нового Уренгоя полиция задержала пьяного дебошира

Пассажир ругался матом и не реагировал на замечания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудниками линейного пункта полиции в аэропорту города Новый Уренгой (ЯНАО) был задержан 40-летний житель Алтайского края. Как сообщила 29 сентября пресс-служба Уральского УМВД на транспорте, мужчину пришлось снять с рейса, влетавшего в Новосибирск.

«Нарушитель во время посадки на борт самолета находился по внешним признакам в состоянии опьянения, выражался грубой нецензурной бранью в отношении других пассажиров, никак не реагируя на замечания борт проводников, осуществляющих посадку на рейс. Авиакомпанией нарушителю было отказано в перелете», — говорится в сообщении пресс-службы.

Нарушитель был доставлен в дежурную часть линейного пункта полиции. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство».