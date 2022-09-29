Путин предупредил страны СНГ об угрозе

29 сентября 2022 в 19:50 Размер текста - 17 +

Страны СНГ должны усиливать взаимную поддержку, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Геополитические противники стран СНГ готовы поставить под удар любую страну. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями спецслужб государств содружества. Он подчеркнул, что страны СНГ должны действовать четко и слаженно и постоянно усиливать взаимную поддержку. «Наши оппоненты готовы поставить под удар всех, кого угодно, любую страну. Превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и кровавую бойню. Достаточно посмотреть на то, что сейчас происходит на рубежах России и Украины, на рубежах других стран СНГ», — сообщил Владимир Путин во время выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что задачи стран СНГ — обеспечить мир и стабильность, укрепить национальный суверенитет. Президент РФ заявил, что Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов не только на территории содружества, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также Путин предупредил страны СНГ об угрозе со стороны Афганистана — по его словам, террористы могут строить планы в отношении приграничных стран. Ранее президент РФ не раз говорил про концепцию многополярного мира. По мнению главы государства, только многополярный мир поможет уменьшить напряжение между странами, и именно к этой модели нужно стремиться. Путин заявлял, что США пытаются удержать гегемонию, и в этом стремлении они готовы пожертвовать Украиной.

Геополитические противники стран СНГ готовы поставить под удар любую страну. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями спецслужб государств содружества. Он подчеркнул, что страны СНГ должны действовать четко и слаженно и постоянно усиливать взаимную поддержку. «Наши оппоненты готовы поставить под удар всех, кого угодно, любую страну. Превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и кровавую бойню. Достаточно посмотреть на то, что сейчас происходит на рубежах России и Украины, на рубежах других стран СНГ», — сообщил Владимир Путин во время выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что задачи стран СНГ — обеспечить мир и стабильность, укрепить национальный суверенитет. Президент РФ заявил, что Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов не только на территории содружества, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также Путин предупредил страны СНГ об угрозе со стороны Афганистана — по его словам, террористы могут строить планы в отношении приграничных стран. Ранее президент РФ не раз говорил про концепцию многополярного мира. По мнению главы государства, только многополярный мир поможет уменьшить напряжение между странами, и именно к этой модели нужно стремиться. Путин заявлял, что США пытаются удержать гегемонию, и в этом стремлении они готовы пожертвовать Украиной.